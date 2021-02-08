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即市新聞

08/02/2021 08:51

【反壟斷】國泰君安：騰訊主要業務受《反壟斷指南》影響有限

　　《經濟通通訊社８日專訊》國務院反壟斷委員會發布《國務院反壟斷委員會關於平台經濟領
域的反壟斷指南》，對平台、平台經營者、平台內經營者以及平台經濟領域經營者都作出了定義
。其中，平台定義為互聯網平台且通過網絡信息技術，使相互依賴的雙邊或者多邊主體在特定載
體提供的規則下交互，以此共同創造價值的商業組織形態，而平台經濟領域經營者則包括了平台
經營者以及平台內經營者。
　　國泰君安分析員周桓葳認為，從騰訊（００７００）的業務角度出發，《指南》的影響有限
。首先，就公司的在線遊戲業務而言，其為多款單一遊戲產品所構成。對於每款單一遊戲產品來
說，並不符合《指南》對平台的定義。
　　其二，對於騰訊在線廣告業務，根據Ｑｕｅｓｔｍｏｂｉｌｅ和該行測算，２０２０年３季
度騰訊在線廣告業務在中國在線廣告市場的市佔率為１５﹒３％。因此，認為公司的在線廣告業
務也並未構成市場壟斷。
　　最後，關於騰訊金融科技與企業服務業務。從市佔率來說，根據ＩＤＣ，騰訊雲於２０２０
年１季度的市場佔有率為１２﹒１％。支付業務方面，根據中國支付清算協會的數據，２０２０
年２季度銀行處理電子支付以及非銀行支付機構處理網絡支付業務的總金額為７４４﹒２３萬億
元（人民幣．下同）。同時，根據艾瑞咨詢，２季度中國第三方移動支付交易規模為５９﹒８萬
億元。根據該行的測算，從交易總金額來講，２０２０年２季度騰訊的財付通佔中國電子支付市
場的市場份額約為３﹒１％。因此，從市佔率角度來說，騰訊的雲以及其支付業務，並未形成市
場支配。
　　國泰君安維持騰訊的投資評級為「買入」，目標價為７８６港元。（ｗｌ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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