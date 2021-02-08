【大國博弈】ＣＧＴＮ澳籍主播成蕾被中國正式逮捕，涉洩國家機密

《經濟通通訊社８日專訊》去年中國及澳洲關係急劇轉差，在中國中央電視台旗下環球電視

網（ＣＧＴＮ）任職主播的澳籍公民成蕾，去年８月１３日起遭中國當局拘留，至今已接近半年

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澳洲外長今日發表聲明指，澳洲政府已接到中方通知，成蕾已於上周五（５日）在中國被正

式逮捕，因涉嫌非法向海外提供國家機密。（ｅｙ）

