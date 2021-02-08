【大國博弈】崔天凱：特朗普政府行為讓中國人民反感，促美展誠意

《經濟通通訊社８日專訊》中國駐美大使崔天凱接受《美國有線新聞網絡》（ＣＮＮ）專訪

時表示，言辭示強或是手段強硬都不是有效的外交政策，也不是外交的正確方式，美方要彰顯相

互尊重，展現誠意和善意。崔天凱指過去幾年來美方諸多行為「都讓中國人民十分反感」，但如

果雙方都做出正確選擇，推動中美關係走上穩定、建設性軌道，兩國仍有很大空間和機會實現互

利共贏，造福世界。（ｅｙ）

