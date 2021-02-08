【中概焦點】電子垃圾扮５５吋４Ｋ電視，拼多多再被踢爆假貨充斥

《經濟通通訊社８日專訊》內地電商巨頭拼多多在三線城市和農村擁有龐大客戶群，在阿里

（０９９８８）的網購版圖之外殺出一條血路，拼多多上不少網店銷售的產品往往較其他平台便

宜，但是這些產品被指品質差劣甚至有安全風險。近日內地自媒體《先看評測》揭發，拼多多網

店上出售的一款５５吋４Ｋ電視，售價僅１２００元（人民幣．下同），但實際上該款電視只有

４３吋，分辨率連１０８０Ｐ都不到，推測成本價低於６００元。

《先看評測》發布的這段影片，至今在嗶哩嗶哩上的觀看量已經１００萬次，並在微博上被

轉發了１﹒４萬次。影片指出，拼多多上這類５５吋４Ｋ電視，售價僅１２００元，比小米

（０１８１０）的５５吋電視便宜了８００元，月銷量可達到１０萬部。該媒體把電視買回來後

，發現電視實際尺寸只有４３吋，分辨率僅１３６６ｘ７６８，是４Ｋ畫質的八分之一，完全是

在造假，而且電視屏幕出現大量壞點、背光不均等問題，低於國家標準，買家根據法律可以要求

商家退貨。

影片指出，就算和其他同價位名牌電視相比，拼多多網店出售的電視的質素仍然算得上差劣

，其亮度極低，且電視面板背後沒有光學膜，再加上外殼沒有防火功能，一旦短路便容易起火。

影片直接指出，拼多多網店並不是在賣電視，而是賣二手電子垃圾，「賣６００元都不虧」。

影片認為，如果投訴該家網店，拼多多可能會把該網店封掉，但是像這樣低成本的山寨廠，

換個牌子又可以在拼多多重新上架，而像這樣的假４Ｋ電視已經壟斷了拼多多的銷售排名前列。

（ｅｙ）

