【加碼調控】巴克萊：近期樓市政策收緊旨在控房價，市場不會崩盤

《經濟通通訊社８日專訊》巴克萊銀行發表報告稱，預期土地市場及戶口制度改革深化將創

造出新的土地供應渠道以及促進人口的遷移，對中國房地產市場帶來好處；而去年下半年出台的

一些收緊措施，旨在對房價作出一些調控但相信不會令市場崩盤，因房地產市場與經濟增長及金

融風險有著重要的聯繫。

巴克萊銀行中國首席經濟學家常健及其團隊撰寫的報告稱，目前房地產投資及建設約佔總固

定資產投資的兩成，或ＧＤＰ的１４％。考慮到與上游（如鋼鐵、建材等）及下游（如家具、電

子產品及服務等）的產業聯繫，估計佔整體ＧＤＰ的比例超過２０％。



＊金融體系對房地產板塊的曝險仍在增加＊



與金融方面的聯繫方面，報告指，金融體系對房地產板塊的曝險已經很高，且仍在增加。去

年房地產市場佔銀行總貸款比例的３９％，２０１５年只為約２０％。此外，房地產是企業及地

方政府融資平台用以獲取貸款的主要抵押品，房地產價格大幅調整將會降低抵押品價值，令銀行

體系受損。

該行稱，盡管一些不利的趨勢如家庭槓桿上升、勞動年齡人口下降等，但認為在持續的都市

化、有限的投資渠道及家庭收入增速雖減慢但仍然穩健的因素支持下，內地對住房需求仍會維持

。此外，「十四五」規劃中提出促進房地產市場平穩健康發展，表明中國不希望一個波動的房地

產市場。（ｗｌ）

