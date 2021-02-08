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即市新聞

08/02/2021 14:41

【加碼調控】巴克萊：近期樓市政策收緊旨在控房價，市場不會崩盤

　　《經濟通通訊社８日專訊》巴克萊銀行發表報告稱，預期土地市場及戶口制度改革深化將創
造出新的土地供應渠道以及促進人口的遷移，對中國房地產市場帶來好處；而去年下半年出台的
一些收緊措施，旨在對房價作出一些調控但相信不會令市場崩盤，因房地產市場與經濟增長及金
融風險有著重要的聯繫。
　　巴克萊銀行中國首席經濟學家常健及其團隊撰寫的報告稱，目前房地產投資及建設約佔總固
定資產投資的兩成，或ＧＤＰ的１４％。考慮到與上游（如鋼鐵、建材等）及下游（如家具、電
子產品及服務等）的產業聯繫，估計佔整體ＧＤＰ的比例超過２０％。

＊金融體系對房地產板塊的曝險仍在增加＊

　　與金融方面的聯繫方面，報告指，金融體系對房地產板塊的曝險已經很高，且仍在增加。去
年房地產市場佔銀行總貸款比例的３９％，２０１５年只為約２０％。此外，房地產是企業及地
方政府融資平台用以獲取貸款的主要抵押品，房地產價格大幅調整將會降低抵押品價值，令銀行
體系受損。
　　該行稱，盡管一些不利的趨勢如家庭槓桿上升、勞動年齡人口下降等，但認為在持續的都市
化、有限的投資渠道及家庭收入增速雖減慢但仍然穩健的因素支持下，內地對住房需求仍會維持
。此外，「十四五」規劃中提出促進房地產市場平穩健康發展，表明中國不希望一個波動的房地
產市場。（ｗｌ）

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