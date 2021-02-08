【ＦＯＣＵＳ】１﹒９萬億美元障礙掃，民主黨內分歧漸顯

【ＦＯＣＵＳ】花旗國１月新增非農就業崗位錄微不足道的４﹒９萬個之際，民主黨於參眾

兩院的「藍浪」優勢大顯神通，周末先後通過一項預算決議，為拜登１﹒９萬億美元「拯救美國

」刺激計劃未來憑「簡單多數」制成為正式立法掃清障礙。不過，清障歸清障，民主黨內部就１

﹒９萬億如何分配及巨額開支後遺症卻分歧日顯。



＊下月中前料憑簡單多數正式通過＊



共和黨欲以６０００億美元「縮水」方案，攔路拜登１﹒９萬億美元財政刺激的小動作，周

末在國會兩連挫。

隨著參議院以５１（副總統賀錦麗首次投下打破平局的一票）：５０、眾議院以

２１９：２０９，先後通過一項預算決議，意味拜登版方案能夠在沒有共和黨支持的情況下，通

過「預算和解」程序的「簡單多數」制，料３月中前獲國會通過並成為正式立法。

時值最新揭盅的１月疲軟就業數據顯示勞工市場復甦陷入停滯，當月非農就業崗位僅

４﹒９萬個，大遜市場預期的１０﹒５萬個；永久失業人數按月續增１０萬至３５０萬人；黑人

失業率高達９﹒２％……白宮就指，就業報告凸顯了總統救助計劃的逼切需要。



＊派１４００美元支票門檻掀爭議＊



不過，１﹒９萬億美元規模雖保，但如何分配尤其是倍受關注的派錢１４００美元，到底誰

有資格就爭議未止。民主黨內份屬保守的參議員Ｊｏｅ Ｍａｎｃｈｉｎ認為應提高門檻，以排

除那些在大流行期間仍有高收入的人群，例如只支付予年收入５萬美元以下的個人或１０萬美元

以下的夫婦。

但民主黨元老桑德斯就堅持，收入門檻應維持於個人７﹒５萬美元、夫婦１５萬美元，「對

加利福尼亞州或其他地區的工人來說，如果每年賺取５﹒２萬美元就是太有錢而無法獲得支票，

我認為這太荒謬。」據測算，兩種門檻計的派錢開支分別涉４２００億美元、４６５０億美元。



＊薩默斯、耶倫就通脹論隔空交火＊



此外，克林頓時期前財長及奧巴馬時期前首席經濟顧問薩默斯質疑拜登的計劃「過火」，指

其「可能引發我們這一代人從未見過的通脹壓力，對美元價值和金融穩定產生影響。」跟薩默斯

站在同一戰線的「新債王」岡拉克亦指，「１﹒９萬億美元刺激火車……２０２１年開年的財赤

將擴大到ＧＤＰ的１０％。」對此，現任財長耶倫就回應稱，「我花了很多年研究通脹，也一直

在擔心通脹。但假如通脹真的來了，我們有工具來應對。」

１﹒９萬億美元「拯救美國」刺激計劃大有可能為拜登的「百日新政」打響頭炮，但從疫苗

接種計劃最新受制於產能緩慢，為應對氣候變化祭出激進能源轉型計畫或打擊傳統產業地區，豁

免５萬美元學生貸款呼聲引發爭議多多等看，一邊是共和黨掣肘反對「大撒幣」，另一邊是黨內

激進左派高舉民粹福利，新官上任三把火之後，拜登的「安內」考驗才剛開始。

