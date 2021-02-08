【大國博弈】張少威：中美或仿１９９３年「ＡＰＥＣ外交」破僵局

《經濟通通訊社８日專訊》加拿大、英國、法國、德國、墨西哥、日本、澳洲、韓國，履新

逾兩周的美國總統拜登，密密與盟友乃至勁敵俄羅斯的首腦通電話之際，對中美關係未來走向仍

以「最嚴峻的競爭對手＋符合自身利益下合作」的模稜兩可耍太極。

浸會大學傳理學院高級講師張少威周一（８日）於「經濟通Ｈｏｔ Ｔａｌｋ一點鐘」節目

就指，兩國高層有可能仿效１９９３年的「ＡＰＥＣ會議外交」打破現時僵局。



＊與９國首腦通電話，惟暫未致電習＊



經歷貿易戰、科技戰、新冠疫情、互關領事館、港區國安法、台海風波……中美關係在特朗

普時期跌至建交４０餘年來冰點。伴隨白宮易主，中方從外長王毅、駐美大使崔天凱，到副主席

王岐山、中央外事工作委員會秘書長兼辦公室主任楊潔篪，紛紛向美方喊話，呼籲重開對話、聚

焦合作。

不過，頻頻跟亞歐盟友乃至勁敵俄羅斯等９國首腦通電話的拜登，至今未有致電中國國家主

席習近平，並解畫指「尚無時機（ｈａｖｅｎ’ｔ ｈａｄ ｏｃｃａｓｉｏｎ）」。

就對華政策，先後有白宮發言人「戰略耐心（Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ

Ｐａｔｉｅｎｃｅ）」及國務卿布林肯「必須以有力而非軟弱的立場」的模糊表述。對此，張少

威認為，此或顯示拜登政府就對華政策仍在檢討中，至今仍未確定「點行、點做」。



＊中美投資者互持逾３萬億美元股債＊



儘管皮尤研究中心（Ｐｅｗ Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｃｅｎｔｅｒ）早前調查顯示，多達

５６％的美國年輕人對中國持負面看法，但張少威留意到，布林肯本月在國會參議院作證時稱美

國能夠「戰勝中國（Ｏｕｔｃｏｍｐｅｔｅ Ｃｈｉｎａ）」，及「應對俄羅斯、伊朗和北韓構

成的威脅」，從用詞方面顯示拜登政府對中國的態度要比特朗普政府對中國好一點點。

事實上，拜登上周五（５日）分別於國務院發表上任後首次外交政策講話及接受哥倫比亞廣

播公司（ＣＢＳ）訪問時就指，中國是美國「最嚴峻的競爭者」，「（中美）不需要發生衝突，

但將會有極端競爭（ｅｘｔｒｅｍｅ ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ）」，表示美國將在人權、知識

產權和全球治理方面回應中國咄咄逼人的態勢，但願意在符合美國利益的情況下與北京合作。

榮鼎集團（Ｒｈｏｄｉｕｍ Ｇｒｏｕｐ）數據顯示，截至去年底，美國投資者持有

１﹒２萬億美元由中國公司發行的股債，而中國投資者則持有２﹒１萬億美元由美國實體發行的

股債，張少威表示，「在這樣大規模的情況之下，可謂『你中有我，我中有你』，其實中美是分

不開的，因此美國唯一就是用談判的方式跟中國傾，爭取得到最大的收穫。」



＊克林頓找台階，邀江到西雅圖參會＊



那麼，如何邁出第一步？他以１９９３年９月，時任美國總統克林頓致信時任中國國家主席

江澤民，邀請其出席同年１１月在西雅圖舉行的ＡＰＥＣ領導人非正式會議，推動江首訪美國，

打破中美自八九政治風波後的僵局為例，指類似利用國際會議為雙方找台階下的情形，有可能在

數個月後看到，如果是這樣的話，中美雙方重新開始一個新的關係就有希望。

但他同時指，拜登的新班底可謂美國「精英中的精英」，加上拜登本人擔任參議院外交事務

委員會主席多年、美國副總統８年的外交經驗，相比毫無從政經驗的特朗普拉一班大公司高層入

閣（如其首任國務卿蒂勒森為埃克森美孚前董事長），可能未來或令中國更感難以對付，尤其是

提名的貿易代表戴琪、商務部長Ｇｉｎａ Ｒａｉｍｏｎｄｏ。（ｊｙ）

