《融天納地－溫天納》跨境投資更向前走一步

《融天納地》上周五（５日）筆者與財經界友人討論「跨境理財通」政策，在過往一段頗長

時間，在大灣區概念正式登場前，不少朋友都有討論過珠三角四個重要城市的分工，廣州、深圳

、香港及澳門。當中，香港的定位一度被擬定為財富管理及資產管理中心。不過，內地資本帳尚

未完全開放，在香港的金融機構只能等待政策的出台。



去年６月「跨境理財通」的框架初步落實，然而細節政策並未公布。上周五，討論多時的粵

港澳大灣區「跨境理財通」再呈現突破，人行、中保監、中證監、外管局、金管局、香港證監會

及澳門金融管理局，就跨境理財通正式簽訂諒解備忘錄，進一步落實執行細節，但目前仍未有理

財通推出時間表。參考香港監管機構的表述，，本地監管機構將會繼續與相關機構積極推進「跨

境理財通」的各項準備工作，並與業界保持溝通，爭取盡快啟動。各方同意在職責範圍內，對大

灣區開展「跨境理財通」業務進行監管並互相配合。



參考人行表述，備忘錄內容涉及監管信息交流、執法合作、投資者保障及聯絡協商機制等方

面，相信對落實建設大灣區戰略部署、加強「跨境理財通」監管合作與加強粵港澳金融合作，有

著重大意義。如何落實細則？相關公布的諒解備忘錄表述，「跨境理財通」將實現閉環管理，即

理財產品贖回所得資金，以人民幣原路跨境匯回。與此同時，內地與港澳相關單位需要就雙方的

合資格理財產品進行盡職審查，以評估理財產品風險及複雜性。



不容否認，內地與香港的投資氣候及市場特徵存在差異，筆者認為兩地金融機構屆時會開發

針對雙方投資者的理財產品，產品風險披露等亦會按照對方市場標準執行。屆時，投資者評估、

產品評估、風險評估等等均需要全方位把握。



縱觀市場監管觀點，諒解備忘錄的目標在於建立三地監管機構之間，就投資者保障事宜進行

監管信息交流和執法合作的框架及聯絡協商機制，補充現有相關機構之間的合作內容。與此同時

，建立三地監管機構之間的健全監管合作安排及聯絡協商機制，為「跨境理財通」的暢順運作及

投資者保障奠下良好基礎。故此，筆者估計目前距離推出跨境理財通的時間或許還有至少半年至

一年的時間，屆時跨地投資者能掌握的投資產品將更為多元化及豐富。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

