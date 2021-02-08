《匯市一周－徐惠芳》觀望美聯儲講話，以及各國數據，美元整固

《匯市一周》本周中國傳統春節，預計市場相對會平淡，主要數據關注美國１月ＣＰＩ和英

國四季度ＧＤＰ。留意美聯儲主席鮑威爾的講話和原油市場三大機構月度報告。周一（８日）數

據關注：日本１月企業破產年率、瑞士１月失業率（季調後）、瑞士１月失業率（未季調）、德

國１２月工業生產年率及月率等。



本周美國公布１月ＣＰＩ數據，初步估計１月ＣＰＩ跟上月持平。根據美國１月平均工資和

失業率的狀況參考，估計該月ＣＰＩ可能低於市場預期０﹒４％，美匯指數有機會向近期低位

９０﹒３５發展。



美匯指數走高，創兩個月高位，近期美國經濟前景改善，全球股市的風險偏好降溫。現貨黃

金大跌，創近半個月新低，主要因美元走強為金價帶來壓力。美油走高，創逾一年新高，因石油

輸出國組織及其合作夥伴（ＯＰＥＣ＋）在上周三（３日）的會議上維持產量政策不變，而且美

國原油庫存降至去年３月以來最低。



美國１月非農就業職位回復增長，失業率報６﹒３％，但美國勞工部門仔細分析後，指出部

分勞工人士錯誤申報就業狀況，評估實際失業率該是６﹒９％，略高１２月份６﹒７％。另１月

平均工資較上月下降，通脹預期降溫。美國國債收益率回落，美匯指數同時下跌，收窄一周升幅

，回落至９１大關之下，歐元及各商品貨幣反彈較明顯。



美元資產能否重拾市場信心，美匯指數反彈，必須關注美國總統拜登上任後第一份推出的

１﹒９萬億美元抗疫援助方案最終結果。市場推斷現時國會由較些微多數的民主黨領導下，通過

該份刺激方案的難度較低，若繞過國會複雜的議程，最快一兩周內獲得通過。如果加快落實方案

，則有望改善美匯指數的近年弱勢，邁向９２大關發展。



＊歐元可望保持短期升勢＊



本周歐元區重要數據分別有，２月投資者信心指數和德國１月ＣＰＩ。有關數據不只為歐洲

央行提供經濟和通脹指引，更為投資者對歐元區經濟前景把脈。觀望數據前，歐元可望保持短期

升勢。若結果未能符合市場期望，歐元兌美元可能回落至１﹒１９水平。技術走勢，歐元兌美元

低見１﹒１９５０後反彈。若升勢持續可望挑戰近期高位１﹒２１８８。若１﹒２１水平闖關失

敗，則可能再下試關鍵支持位１﹒１９５０。



英國１月Ｍａｒｋｉｔ建築業採購經理人指數為４９﹒２，前值５４﹒６，預估為５２﹒８

。英國央行上周四（４日）維持利率０﹒１厘不變，強調第四季度ＧＤＰ明顯強於１１月份的預

期，不希望發出任何負利率信號。英鎊短線大幅拉升一度收復全部跌幅。央行購債計劃也不會進

一步增加，不希望發出任何在未來的某個時間設定負利率的信號。



隨著２０２１年經濟活動的回升，經濟中的閒置產能將被消除，料２０２１年第一季度

ＧＤＰ將下降約４％，預計２０２０年第四季度英國ＧＤＰ將輕微上升，較２０１９年第四季度

低８％左右；預計２０２２年英國ＧＤＰ增長７﹒２５％，１１月預測增長６﹒２５％。英鎊兌

美元上方阻力１﹒３７５０至１﹒３８是一個重要阻力位。

《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》

