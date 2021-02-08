《金石為開－黃威》美國經濟表現良好，金價遭美元壓制

《金石為開》過去一周美國公布的經濟數據整體表現不俗，市場對美國經濟的信心增強，推

動美元繼續上漲，導致黃金承壓加劇。不過１月非農增長略遜預期，及國會兩院通過１﹒９萬億

美元的救助方案，令金價得以險守１８００美元關口。全周黃金反覆走低。累計下跌１﹒８％。



美國１月ＡＤＰ就業人數錄得１７﹒４萬的增長，遠勝預期的５萬；初請失業金人數降至

７７﹒９０萬人，同樣好於預期的８３萬人。此外，美國１月ＩＳＭ製造業指數錄得稍遜預期，

不過非製造業指數超出預期，兩者均錄得５８﹒７的擴張水平，顯示經濟活動狀態良好，投資者

對美國整體經濟前景的預期得到改善，推動美元繼續上漲。１月非農報告則好壞參半，期內非農

就業人口新增４﹒９萬人，不及預期的１０﹒５萬人；失業率則為６﹒３％，為去年３月以來新

低，勝過市場預期的６﹒７％。整體而言，在疫情加重的情況下，美國經濟１月的良好表現實屬

不易。



另一方面，民主黨在參議院在５０－５０的情況下，借助副總統的決定性一票及「預算和解

」程式，成功通過了１﹒９萬億美元的刺激計畫。國會將於本周開始草擬計畫，預計在３月中旬

提交給總統拜登簽字。



由於美元的強勢表現，黃金在上周中承壓加劇，一度失守１８００（美元．下同）整數關。

好在非農遜色及財政刺激的通過令美元回吐了部分漲幅，金價也借此收復１８００元關口。不過

黃金短線走勢仍然偏弱，考慮到美債收益率的上升及收益率曲線陡峭化，買盤積極性仍顯不足。

技術面看，上周金價在保歷加通道中軌處遇阻回落，ＭＡＣＤ下跌動能柱再度增長。保歷加通道

下軌曾在重壓下失守，ＲＳＩ也一度逼近３０。儘管上周五（５日）小幅反彈，但金價二度探底

１７６５元的風險仍未消除。中期來看，１７６５元也是極為重要的支持位，此處為去年１１月

以來形成的寬幅震盪區間下緣，也是去年２季度的震盪區間頂部，一旦失守，金價可能下滑至

１６７０元。投資者可嘗試在通道下軌附近小注做多博反彈，阻力位為１８７０元；一旦失守前

低則反手跟進造空。《六福金融分析師 黃威》

