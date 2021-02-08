《陶冬天下－陶冬》拜登急推救援措施，聯儲慢待通脹壓力

《陶冬天下》上周全球股市，終於離開了短期題材如美國總統選舉、散戶對決大鱷，將焦點

放回到企業盈利和經濟基本面上，美歐股市錄得去年１１月以來的最大單周升幅。美股已經有超

過一半的Ｓ＆Ｐ５００公司公布了２０２０年第四季度的業績，根據彭博社數據他們的盈利（能

源股除外）平均增長１０％，在疫情重燃之下取得如此的業績，令市場感到振奮。１月份非農就

業增加４９Ｋ，儘管只是一個小小的增加，卻發生在疫情捲土重來之時。最大的故事來自國會山

，參眾兩院先後通過了拜登政府的１﹒９萬億美元緊急救援計劃，這對已經超預期發揮的美國經

濟添加了新的動力，ｒｅｆｌａｔｉｏｎ（再通脹）大大地寫在市場的天空，利好股市，利空債

市。股市走好的同時，市場擔心通貨膨脹和財政赤字，美債遭到拋售，長期國債利率大幅上揚，

收益率曲線之陡峭程度為２０１５年以來所未見。跟隨再通脹故事，布蘭特原油價格節節上揚，

上周每桶漲了近５美元。美國經濟前景改善，美元指數繼續反彈，黃金價格回落。英國央行決定

暫時無需動用負利率工具，英鎊應聲上升，英債被賣出。中國短視頻公司快手在港ＩＰＯ，吸引

了巨額認購，首日交易股價升１６０％，成為２０１９年以來全球最大的ＩＰＯ。



美國參眾兩院先後通過了白宮提出的１﹒９萬億美元緊急救援計劃，這是一個巨大的公共開

支方案。新冠疫情重創美國經濟後，兩屆政府先後釋放出２﹒２萬億、９０００億和１﹒９萬億

合共５萬億美元的救濟款項，在美國歷史上是史無前例的。第一批救援資金已經發放使用完畢，

第二批９０００億在去年底發放，所以實際上美國在第一季度有２﹒８萬億美元的額外購買力被

灑向經濟各個角落，這相當於預計的２０２０年ＧＤＰ的１３％，足以支撐起今年上半年受到疫

情二次衝擊的經濟。筆者預計至今年５－６月，美國約有１億人口接受了兩針疫苗注射，另有１

﹒２億人口通過染症獲得新冠病毒抗體，美國初步實現群體免疫。假定沒有病毒變異造成疫情意

外，美國經濟在年中前後可以實現重開（國際間人員交流仍受限制），ＧＤＰ增長今年有可能高

達到６％。當然此增速受到２０２０年基數的影響，不過消費預計可以恢復到疫情前的水平。



美國的ｒｅｆｌａｔｉｏｎ，一方面製造增長超預期，另一方面也可能觸發對通貨膨脹的擔

憂。美國核心通脹預計在今年春季一度突破２％的聯儲目標水平後略微回落，不過如果經濟形勢

超過預期，通脹壓力也會持續升溫，並開始對聯儲的貨幣政策構成心理壓力。對此，公開市場委

員會在１月底的例會已經作出了表態，儘管經濟復甦前景有所改善，決策層認為經濟依然存在風

險，他們並不急於因為暫時的物價壓力而改變政策基調。換言之，聯儲打算將ＱＥ進行到底，直

至完全就業帶動工資上漲。拜登在政府開支上也講得明白，不想重蹈奧巴馬在金融危機後過早收

縮財政政策的覆轍，寧要大政府，不要復甦半途而廢。與聯儲相比，白宮的財政政策受到更多的

約束。在經濟形勢大好的情況下，是否需要在今後繼續大灑金錢，勢必遭到國會的質疑，不僅共

和黨人質疑，民主黨人也可能有人質疑，本次１﹒９萬億計劃在參議院投票時是５０：５０，要

靠副總統投票打破僵局的，以後的國會支持度的確有隱憂。筆者堅持這個觀點，即拜登新任一百

天之後的執政效率開始下降，他承諾之後推出的基建項目、環保╱氣候項目可能未必如現在那麼

順利，換言之財政支出在２０２１年後的力度明顯下滑。不過近期，市場的熱點會放在

ｒｅｆｌａｔｉｏｎ ｔｒａｄｅｓ上。



本周數據中，英國第四季度ＧＤＰ預計０﹒６％ＱｏＱ，如果屬實則英國可以勉強避免技術

性經濟衰退。除此之外，美國的核心ＣＰＩ和中國的信貸數據值得關注，兩者均可能對本國的貨

幣政策帶來影響。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

