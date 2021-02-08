《缸邊隨筆－石鏡泉》初五開乜盤

《缸邊隨筆》未過年，但投資者已問，初五（１６日）開乜盤，以決定持幣或持貨過年。



筆者認為，初五紅盤╱黑盤不重要，因為當日紅，不等於全年紅。當日黑，不等於全年黑，

投資者反而要問，人行行長易綱、銀保監郭樹清、證監會易會滿諗乜。



上周筆者有文「２０２１：錢．錢．錢．錢．錢」文中提出：



由去年８月起，央行連續５個月通過市場操作，實施淨投放，連續超額續做ＭＬＦ（中期借

貸便利），單月７０００億、６０００億、５０００億、１萬億、９５００億，水夠，Ａ股便升

。在上一周，因稅期高峰，央行尚單周投放５９８０億。但接下來的４天，人行是一連四天淨回

籠，３４０５億、７８０億、１０００億、１５００億，明顯是收緊了資金面，而且做得明明白

白給市場看。



另方面亦提出，２０２１年１月２８日證監會定調２０２１年１０條工作重點，其中第７條

是：



加強宏觀形勢的跟蹤研判，密切關注市場流動性變化，嚴密監控資金槓桿水平，動態完善應

對政策，嚴防跨市場跨領域跨境的交叉性、輸入性風險，切實維護市場穩定運行。



這三大跟錢有關的機構是否只講了，但不做了，肯定不是。



２月４日，央行終啟動１０００億的１４天逆回購，是否放水？不是，因為當天有

１０００億的資金要回籠，這即是沒有淨投放，即是無放水。



跟著來這幾天，央行怎放水就關鍵了。傳統上，央行會在春節期間，保持市場上的資金流動

性。傳統上，央行會用１４天的ＭＬＦ來向市場提供流動性資金，如要真提供資金，則央行可能

會提供較長期的資金，如２８天或更長，如見到這個，則再買定股過年好了，何故？



設央行於２月８日提供１４日期ＭＬＦ，即是到２月２２日，央行就要收回這筆資金，期內

有長假，點炒。



但如央行於２月８日提供２８日期ＭＬＦ，那就不同了，資金會留在市場至３月８日，點都

有錢有時間可以炒兩轉，是否可以買點貨，等大戶節後回來炒？



當然如央行做２８日ＭＬＦ做得款額細（少於千億），則節後水源就不太多，又或者央行是

於２月１０日又做逾千億的１４日ＭＬＦ，不要以為是央行多放水，反應考慮是央行計錯數，市

場唔夠水要急放水以解困。



市場水緊，即是「魚缸無水，魚難養，股缸無水，股難升」，怎知市場水夠不夠？股市是萬

種行情歸於市，債市是萬種行情歸於息。



２月３日，央行公開市場操作結束連續３個工作日的大額淨投放，當天回籠８００億元；２

月４日重啟１４天期逆回購，但也只是對沖當天到期量，當日收盤ＤＲ００１加權平均利率

２﹒０７厘，較上日微漲２０﹒８點子，ＤＲ００７報２﹒３１厘，較上一日微漲１９﹒９８點

子。息漲了，即是錢緊了，故這兩天的Ａ股就行人止步了。



估計本周，春節前的４天，央行的投放是只滿足市場流動性需求，不會考慮到刺激股市的需

求，怎辦了？持股定持幣過節？跟大戶。



上周四（４日）及上周五（５日），大戶已率先部署，「貪舊忘新」。



在上周之前，大戶還是愛新科技股，而忘舊經濟股。但自上周四、五，大戶變成棄新科技股

，而愛上舊經濟股。上周五的板塊表現：酒店、餐飲、運輸、鐘表、珠寶、工商業服務、銀行、

家庭個人護理、紡織、服裝、地產，竟打入前十大上升板塊，揀邊瓣好？筆者認為銀行股可以考

慮。原因？夠平、近派息期、息高，保障便有了。閣下如何考慮？



《資深投資者 石鏡泉》

