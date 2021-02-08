【新冠肺炎】何栢良：地盤工人應定期檢測，起碼每７天１檢

《經濟通通訊社８日專訊》政府正研究要求地盤工人需定期檢測及有陰性結果才能進入工地

。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，要求地盤工人定期檢測，對預防爆發有幫助，有一定

成效，但成效不及發現群組後即時封區。

他認為，工人最起碼每７天１檢，當局避免只向工人派樣本樽，建議在大地盤工地設流動檢

測站或流動檢測車，為工人採樣，細地盤工地則可以要求工人到社區檢測中心採樣。

他又對當局處理地盤群組方法感失望，指機場三跑地盤最早個案自一月中發病，直到昨日仍

有新個案，質疑地盤一直有傳播鏈，但政府不去封區，亦沒有聽過當局曾到現場了解傳播方式。



＊不應單憑污水檢測作圍封成效＊



何栢良又表示，隨著本港整體確診數目減少，圍封檢測確診個案亦相應減少，單憑污水檢測

去作圍封成效更是低中之低，認為當局不應參考污水檢測結果，而是聚焦新增個案大廈、地盤及

工作場所，一有新增個案就立即做。



＊對滅活疫苗有信心，建議公開相關文件增市民信心＊



政府豁免科興在醫學期刊，刊登研究數據條件，何栢良建議相關文件及討論要公開，增加市

民信心。他又指，當局是滾動式審批，認為豁免有關要求，給予委員會審批方向是好，如果委員

會認為疫苗符合世衛要求，可以批准使用。不過，他表示，滅活疫苗的技術成熟，自己有信心，

認為安全，但希望科興解釋巴西的臨床測試數據低的原因，以及兩劑疫苗接種相距時間等。

對於政府計劃先為１０間院舍長者接種首批復星ＢｉｏＮＴｅｃｈ疫苗，何栢良指，歐美國

家已有幾千萬人接種ＢｉｏＮＴｅｃｈ疫苗，認為安全系數好高，在院舍社長者接種安全，相信

當局定出為１０間院舍率先接種是考慮人手及運送問題，與當區是否出現疫情未必有好大關係。

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