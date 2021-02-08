【新冠疫苗】澳門：居民可免費接種，非澳門居民每劑２５０澳門元

《經濟通通訊社８日專訊》澳門公布新冠疫苗接種計劃，所有澳門居民可以免費接種，包括

外僱、在澳門就讀的非本地學生，以及囚犯。

其他依法逗留的非澳門居民可以自費接種，每劑疫苗接種費用為２５０澳門元。疫苗適用於

年滿１８歲而未滿６０歲人士，以及健康狀況良好、受感染風險較高的６０歲或以上人士。

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