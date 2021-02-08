【企業盈警】大健康國際（２２１１）料中期虧損增加４９％

《經濟通通訊社８日專訊》大健康國際（０２２１１）公布，集團預期截至２０２０年１２

月３１日止中期虧損不少於２﹒５５億元人民幣，較２０１９年同期虧損增加約４９％。

虧損增加主要由於疫情爆發提高了國民預防疾病的意識，從而增強免疫系統，減少生病；各

電子商務平台的蓬勃發展與競爭，影響實體店的銷售；競爭對手增多，以及經濟下行導致人民的

購買力下降。（ｃｗ）

