【企業盈警】大健康國際（２２１１）料中期虧損增加４９％

《經濟通通訊社８日專訊》大健康國際（０２２１１）公布，集團預期截至２０２０年１２
月３１日止中期虧損不少於２﹒５５億元人民幣，較２０１９年同期虧損增加約４９％。
虧損增加主要由於疫情爆發提高了國民預防疾病的意識，從而增強免疫系統，減少生病；各
電子商務平台的蓬勃發展與競爭，影響實體店的銷售；競爭對手增多，以及經濟下行導致人民的
購買力下降。（ｃｗ）
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