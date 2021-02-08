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即市新聞

08/02/2021 18:18

【虛擬銀行】ｌｉｖｉ　ｂａｎｋ與京東合作推出專屬新年優惠

　　《經濟通通訊社８日專訊》ｌｉｖｉ　ｂａｎｋ宣布，與京東（０９６１８）攜手，即日起
，ｌｉｖｉ客戶於ＪＤ﹒ｃｏｍ一眾優質品牌網店選購心水產品，即可享受專屬新年優惠。
　　農曆新年期間的優惠獎賞包括由即日起至２月２８日，於ＪＤ﹒ｃｏｍ使用ｌｉｖｉ扣帳卡
首次消費滿２００元人民幣即可獲雙重利是，包括３８元人民幣即時折扣及價值３８元人民幣的
電子現金券；由即日起至４月３０日，以ｌｉｖｉ扣帳卡消費均可享１％現金回贈（每月回贈上
限５００港元）；由即日起至４月３０日，凡成功推薦一位新客戶，即可獲得價值１００港元的
數碼利是，新客戶亦會獲得價值１００港元的數碼利是。

＊推出數碼利是功能，使用轉數快可參加抽獎＊

　　ｌｉｖｉ又推出數碼利是功能，正好讓客戶以便捷、有趣又環保的方式收發利是，同時保障
大家的健康。客戶在發送數碼利是時，可以選擇預設金額或輸入任何金額，並可附上自選祝福語
。客戶只需輸入對方的電話號碼，即可將數碼利是連同祝福語傳送給香港的親朋好友。發送完成
後，他們將收到一張電子賀卡，可隨時隨地於社交媒體上分享。
　　此外，由即日起至２月２８日，客戶只需使用ｌｉｖｉ手機應用程式的「轉數快」功能轉帳
一次或以上，即會自動參加一次性抽獎，有機會贏取高達１００萬ｙｕｕ積分。１００萬ｙｕｕ
積分大獎的得獎名額共８個，另分別有１０位及８０位幸運兒可贏得５０萬及８０００ｙｕｕ積
分。（ｃｗ）

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