【企業盈喜】眾安在綫（０６０６０）料全年轉虧為盈

《經濟通通訊社８日專訊》眾安在綫（０６０６０）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度將轉虧為盈，２０１９年度虧損約４﹒５４億元人民幣。

該集團指，表現改善總保費增長的同時，綜合成本率進一步改善，承保虧損相應大幅收窄。

該集團預期於３月內公布業績。（ｗｈ）

