【企業盈喜】時計寶（０２０３３）料中期純利增５５％

《經濟通通訊社８日專訊》時計寶（０２０３３）公布，預期截至去年１２月３１日止中期
純利按年增長約５５％，至約１﹒５５億元。
該集團指，純利上升主因２０１９年同期業績受終止經營全球分銷第三方獲授權國際品牌手
表業務虧損影響，而２０２１年財政年度中期則並無產生該等虧損、大多來自人民幣兌港元升值
的匯兌收益，以及期內投資物業公平值收益所致，而２０１９年同期則無該等收益。（ｗｈ）
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