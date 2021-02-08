《日入而息》快手被納入國指及科指，金管局指本港保持資金淨流入

《今天重點》﹡恆指公司表示快手本月２３日起被納入國指及科指等指數

﹡金管局指基本保持資金淨流入港元，離岸戶口轉移資金不顯著

﹡稅務學會建議寬減利得稅和薪俸稅，豁免首置印花稅；派錢應聚焦於受影響

行業，港府無必要發債

﹡本港新增３２宗確診個案，６宗源頭不明；筲箕灣官中兩中六生染疫，

１３０師生須檢疫；袁國勇指惠利大廈爆垂直傳播，撤離０４室單位居民



《即日市況》﹡港股一度升逾４００點，收漲３０點報２９３１９，成交１８５８億



《深滬股市》﹡滬綜指收升１﹒０３％，節前收爐兩市成交今年新低



《美元匯價》﹡留意美匯在頸線９１附近的表現；歐元最新報１﹒２０３２╱３４，日圓最

新報１０５﹒６１╱６２



《公司業績》﹡卡賓（０２０３０）去年多賺２３％至１﹒９億元人民幣，派息５﹒３港仙



《公司資訊》﹡恆指公司表示快手（０１０２４）本月２３日起被納入國指及科指等指數

﹡中銀香港（０２３８８）將配合跨境理財通政策推出相關產品和服務；中銀

香港為九巴提供綜合收款服務，乘客可以拍卡或掃碼繳付車資

﹡匯豐推農曆新年優惠及抽獎活動，優惠涵蓋投資儲蓄保險等；跨境理財通是

大灣區發展重要一步，帶來龐大商機

﹡阿里雲調查指近九成港企認同雲端工具是渡疫關最重要因素

﹡恆生（０００１１）商業銀行數碼樓層「ＩＣＥＤ Ｈｕｂ」正式啟用

﹡博奇環保（０２３７７）執董程里全提出訴訟，回擊行政總裁曾之俊訴訟案

﹡報道指澳門春節期間酒店預約未爆滿，金沙（０１９２８）、澳博

（００８８０）稱審慎樂觀

﹡港鐵（０００６６）東鐵線９卡列車運作不暢順，服務陸續回復正常

﹡華僑銀行於香港完成兩筆ＳＯＦＲ美元企業貸款

﹡雷軍稱小米（０１８１０）今年研發投入增３０％至４０％，已重啟平板業

務

﹡嘉泓物流（０２１３０）上海配送中心完成擴建，料每年Ｂ２Ｂ業務量提升

６９％

﹡綠葉製藥（０２１８６）子公司表示眼疾藥物已於中國完成ＩＩＩ期臨床首

例患者給藥

﹡銀聯國際表示即日起九巴將陸續開通銀聯非接觸式支付

﹡廣州基金（０１３６７）覆核未獲接納，遭聯交所決定今起停牌

﹡歐康維視生物（０１４７７）治療眼部病變進候選藥物在中國啟動第三期臨

床試驗

﹡藥明巨諾（０２１２６）與賽默飛合作，推動淋巴瘤療法發展

﹡中糧家佳康（０１６１０）１月生豬出欄量為３２﹒２萬頭

﹡東方表行（００３９８）主席楊明標上周五辭世

﹡綠地香港（００３３７）１月份合約銷售按年大升３﹒０５倍

﹡春城熱力（０１８５３）中證監已同意公司建議Ａ股上市前輔導進行備案及

登記

﹡中生製藥（０１１７７）治療胃酸疾病藥物獲國家藥監局批准上市

﹡聯交所ＧＥＭ上市委員會譴責匯創控股（０８２０２）前執行董事夏振揚

﹡金貓銀貓（０１８１５）張金鵬辭任總裁兼聯席行政總裁職務

﹡丘鈦科技（０１４７８）１月攝像頭模組銷售３６４２萬件，按年增２８％



《國企紅籌》﹡東北電氣（０００４２）法院一審判決無須就訴訟承擔責任

﹡中交建（０１８００）去年新簽合同金額按年增長１０﹒５９％

﹡鞍鋼股份（００３４７）股東代表監事涉嫌違法，已主動投案接受審查



《神州民企》﹡北京法院受理抖音控訴騰訊（００７００）涉壟斷案；騰訊表示防疫健康碼

累計用戶超過１０億人；對有特別貢獻員工每人授予１００股股票作年終獎

勵

﹡四環醫藥（００４６０）醋酸奧曲肽注射液通過一致性評價

﹡平安好醫生（０１８３３）發布可持續發展報告，村醫工程義診覆蓋超１１

萬人

﹡吉利汽車（００１７５）今年１月總銷量增長４０％至約１５﹒６萬部

﹡舜宇光學（０２３８２）１月手機鏡頭出貨量按年增加３６％

﹡大明國際（０１０９０）去年製造業務收入按年升４４％至１５﹒４２億元

人民幣

﹡龍湖集團（００９６０）１月合同銷售按年升９３％至１９５億元人民幣

﹡啟迪國際（００８７２）主席馬志剛調任為非執行董事

﹡寶龍地產（０１２３８）１月合約銷售額按年大增９２﹒４％至６７﹒６億

元人民幣



《中國要聞》﹡深圳建立二手住房成交參考價格發布機制

﹡李克強視頻晤歐洲企業家，稱將致力促貿易投資自由化；李克強考察山西運

城中通快遞：快遞是經濟活動大動脈

﹡胡潤表示中國擁６００萬元人民幣資產家庭突破５００萬戶

﹡教育部等發布文件，加強及完善中小學網絡雲平台建設

﹡國電集團原副總經理謝長軍接受紀律審查和監察調查

﹡北京國企改革三年行動方案將出台，推北京農商行上市

﹡北京超１﹒５萬人次試用百度自動駕駛測試車

﹡市場監管總局表示加強生活必需品等價格監管

﹡各地春節後上報今年新增專項債需求，機構料超３萬億

﹡最高檢表示重點打擊涉高新技術侵犯商業秘密犯罪

﹡截至去年末上海銀行業資產總額按年增１６﹒４％

﹡人行稱今年春節前提現需求較少，７天逆回購利率持平

﹡電子垃圾扮５５吋４Ｋ電視，拼多多再被踢爆假貨充斥

﹡唯品會涉不正當競爭行為，遭市場監管總局罰３００萬元人民幣

﹡北京將發放共１０００萬元數字人民幣紅包

﹡報道指華為去年營收及淨利均增一成，將斥百億元分紅；傳輪值董事長過檔

上海微電子，華為開除五名造謠員工；據報華為擬收購訊聯智付獲得支付牌

照

﹡ＰＰ體育傳因拖欠意甲轉播費被停播，蘇寧系再起波瀾

﹡華夏幸福控股股東質押股份，獲近１８億元人幣流動性

﹡１月中小企業發展指數時隔六個月首回落

﹡步法拉第未來後塵，據報拜騰擬通過合併ＳＰＡＣ上市

﹡乘聯會表示１月新能源乘用車批發銷量同比勁增２﹒９倍



《其他消息》﹡「安心出行」下載次數終破５０萬，多名議員未安裝

﹡外電四環醫藥多名外國政客要求匯控解凍許智峯銀行戶口

﹡民主派８人涉舉行或組織未經批准集結，月底區院提訊

﹡曾鈺成稱英國通過ＢＮＯ計劃對付中國，非歷史責任

﹡區議員宣誓不設追溯期，由特首指派人員負責監誓

﹡網台主持傑斯遭控作出具煽動意圖行為，留醫未出庭

﹡馬時亨稱相信調高股票印花稅是可行做法

﹡稅務學會建議寬減利得稅和薪俸稅，豁免首置印花稅；派錢應聚焦於受影響

行業，港府無必要發債

﹡羅致光料職津申請人數會增加，惟難做到先批後審

﹡政府延長電話智能卡實名登記制度公眾諮詢期

﹡恆指公司授權華夏基金以恆生互聯網科技業指數作為買賣參考基準

﹡金管局延長銀行業人才起動計劃，延伸至今年應屆畢業生

﹡香港律師會表示本港將按「一國兩制」，繼續作為中立而有效的仲裁地

﹡深股通額度全日用６８﹒５億元；滬股通額度全日用３７﹒５億元，陸股通

淨流入７９億

﹡美聯四環醫藥市民留港消費，樓市小陽春延續，料一二手齊旺

﹡德勤中國收購Ｉｎｔｒｏｖ數碼資產，拓數碼解決方案業務

﹡世邦魏理仕料今年甲級寫字樓租金按年跌５－１０％

﹡德美利證券表示藍色浪潮下第一年的美股表現通常都會向好

﹡信銀國際料今年本港ＧＤＰ增長３﹒８％，中國增８﹒７％



《大國博弈》﹡ＣＧＴＮ澳籍主播成蕾被中國正式逮捕，涉洩國家機密

﹡中方證實成蕾被捕，冀澳方停止干預中國依法辦案

﹡中國去年採購美農產品不達標，協議完成度不足八成

﹡崔天凱稱一國安全保兩制存續，聯合聲明非治港憑據；特朗普政府行為讓中

國人民反感，促美展誠意

﹡張少威稱中美或仿１９９３年「ＡＰＥＣ外交」破僵局

﹡通電各表述，楊潔篪拒美干涉，布林肯批威脅區域穩定



《新冠疫苗》﹡本港新增３２宗確診個案，６宗源頭不明

﹡再多３１名患者康復出院，４８名病人仍危殆或嚴重

﹡部分戶外康樂設施明日重開，徐英偉今視察維園

﹡澳門四環醫藥居民可免費接種，非澳門居民每劑２５０澳門元

﹡ＴＶＢ見習男編劇初步確診，十名同事須隔離檢疫

﹡何栢良稱地盤工人應定期檢測，起碼每７天１檢

﹡政府表示科興最快本周交向世衛提供疫苗第三期臨床數據；政府完成三處強

檢，鰂魚涌及紅磡發現４宗初步確診；政府取消今年包山嘉年華

﹡黃偉綸稱工地加強防疫研需出示檢測證明，將公布細節

﹡國藥表示國產疫苗出口多為發展中國家，促公平分配義務

﹡陳志育料首批十家安老院舍，每間只有數十名長者接種

﹡筲箕灣官中兩中六生染疫，１３０師生須檢疫

（ｚｚ）

