《日出而作》刺激方案或獲批美股破頂，特斯拉投資比特幣創新高

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ３１３８５．７６ 升 ２３７．５２點╱０．７６％

標普５００ ３９１５．５９ 升 ２８．７６點╱０．７４％



納斯達克 １３９８７．６４ 升 １３１．３５點╱０．９５％

倫敦富時１００ ６５２３．５３ 升 ３４．２０點╱０．５３％

法蘭克福ＤＡＸ １４０５９．９１ 升 ３．１９點╱０．０２％

巴黎ＣＡＣ４０ ５６８６．０３ 升 ２６．７７點╱０．４７％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０５．２２，歐元兌美元１．２０４９



《最新資訊》﹡華僑永亨人幣半年存息加至２﹒１厘

﹡德美利證券未宜全押價值股，復甦憧憬料利好小型股

﹡信置（０００８３）凱匯重推，單日沽５７伙

﹡恆地（０００１２）８盤推優惠，送新春利市

﹡建業地產１月銷售額３０億人幣，同比減２６％

﹡緬甸反政變示威繼續升溫，軍方實施宵禁

﹡憧憬刺激措施及疫苗接種加快，美股三大指數創新高

﹡特斯拉宣布投資，比特幣創新高，美元持平

﹡栢能集團（０１２６３）料全年純利增至最少１﹒８億元

﹡建滔集團（００１４８）料全年純利增逾３５％

﹡眾安在綫（０６０６０）料全年虧轉賺最少５億人幣

﹡樂享互動（０６９８８）料全年純利增最多９７％

﹡傳民主黨計劃加碼向運輸業提供逾５００億美元援助

﹡終審法院今天就律政司對黎智英保釋上訴作裁決

﹡佐敦深水埗兩受限區１５４０人接受檢測，無發現確診

﹡復星（０２１９６）「復必泰」有效率達９５％

﹡中國能源建設（０３９９６）簽訂３個總承包合同

﹡中關村租賃（０１６０１）獲中證監批准Ｈ股全流通

﹡北京能源（００６８６）３億人幣購內蒙古６光伏發電站；斥３億人幣購內

蒙６個光伏發電站

﹡弘陽地產（０１９９６）１月銷售額６３億人幣，按年漲２倍

﹡生興控股（０１４７２）中標２﹒３億元土木工程合約

﹡光啟科學出售深Ａ光啟技術１５２５萬股，涉３﹒８６億人幣

﹡艾伯科技（０２７０８）主席黎子明售逾２２％股權

﹡君實生物上海檀英擁有公司已發行股本８﹒７８％權益

﹡佳源國際（０２７６８）１月銷售額２６億人幣，按年升５８％

﹡東勝旅遊（００２６５）購河北石家莊物管理服務商，涉７５０萬人幣

﹡朗詩（００１０６）４２００萬人幣回購西安嘉鵬房地產７０％開發權益

﹡創業集團（０２２２１）１﹒２億元蝕讓餐廚垃圾處理業務

﹡新城發展（０１０３０）３２９３萬人幣售新城悅（０１７５５）快遞櫃

﹡新特能源（０１７９９）擬建年產２０萬噸高純多晶硅項目

﹡靖洋集團（０８２５７）再次遞交轉板申請

﹡嘉利國際（０１０５０）東莞嘉輝豪庭第四期住宅分批入帳

﹡滬深股市１１日起春節休市至１８日復市，港股通今起關閉

﹡碧生源（００９２６）雪櫻花去年底估值３５９８萬人幣，高於收購價

﹡福萊特玻璃（０６８６５）銷售合約料多增１１７億人幣

﹡譽燊豐（０２１３２）數個項目停工，料進度延遲



《國企紅籌》﹡中金公司（０３９０８）獲中證監會批准股票期權做市業務資格

﹡中國中車（０１７６６）１２個月內獲逾１１億人民幣政府補助

﹡中國電力（０２３８０）完成發行５億人幣３﹒２％超短期融資券

﹡中鐵（００３９０）近期中標工程項目涉逾３６４億人幣

﹡北控水務（００３７１）附屬合營開展湖北水環境治理ＰＰＰ項目

﹡保利置業（００１１９）１月銷售額２７億人幣，按年跌１０％

﹡浪潮國際（００５９６）聯營停產，擬減資縮規模

﹡越地（００１２３）獲廣州地鐵逾３億人幣入股越秀服務；１月銷售額按年

增１﹒９倍

﹡鞍鋼（００３４７）股東代表監事投案被查，無影響業務



《中國要聞》﹡內地５部門就異常加速、電池起火等問題約談特斯拉

﹡人行報告指出貨幣政策不急轉彎，關注７天逆回購利率



《新股上市》﹡仲量聯行認為生物科技及新經濟行業仍為ＩＰＯ熱門

