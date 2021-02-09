《華爾街內望》憧憬刺激措施及疫苗接種加快，美股三大指數創新高

《經濟通通訊社９日專訊》投資者憧憬刺激措施及疫苗接種加快，推動經濟復甦，美股周一

（８日）上漲創新高。

道指六連漲２３７點或０﹒７６％，報３１３８５點。標指亦六連漲２８點或０﹒７４％，

報３９１５點。納指三連漲１３１點或０﹒９５％，報１３９８７點，三大指數皆以接近全日最

高位收市。

美國財長耶倫表示，如果國會批准１﹒９萬億美元新援助方案，明年經濟可能恢復充分就業

。另外國會通過預算大綱，民主黨能夠在沒有共和黨支持下，強行令方案獲通過。

疫苗接種繼續在美國推進，目前最少已接種逾３２７８萬劑，而新確診病例亦呈現下降趨勢

。

板塊方面，石油供應減少，加上憧憬刺激計劃推動需求反彈，油價升至逾一年高位，能源股

跳漲４﹒２％，相反公用股下跌。

個股方面，比特幣創新高，特斯拉透露已購買約１５億美元比特幣，預計不久將來將開始接

受比特幣作為付款方式，公司漲１﹒３％。加密貨幣礦商Ｒｉｏｔ Ｂｌｏｃｋｃｈａｉｎ、

Ｍａｒａｔｈｏｎ Ｐａｔｅｎｔ分別暴漲４０﹒２％和４２﹒４％。

迪士尼、思科、通用汽車都將於本周公布業績，周一收漲１﹒８％至４﹒９％不等。

指標十年期國債收益率報１﹒１６７％，稍早曾觸及１﹒２％，創上年３月以來最高。三十

年期國債收益率報１﹒９５３％，稍早曾升至２％以上，創上年２月以來首次。（ａｌ）

