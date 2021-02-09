《出旗制勝－麥穎儀》港股通今起暫停，美團騰訊股價仍「硬淨」

《出旗制勝》隔晚美股三大指數齊創新高，港股連升兩日後，今早（９日）再高開過百點。

上日（８日）恆指成分股成交額排名前三有騰訊（００７００）１１０億、美團（０３６９０）

４７﹒８億、小米（０１８１０）４６﹒４億。

美團上日跑贏大市，更曾一度升逾３％，上過４１３﹒８元，收報４０６﹒４元。今早曾一

度上過４１１元（升１﹒１％）。截至上日，北水錄得連續９日？買入美團。至於輪場資金流方

面，美團為上日十大淡倉流入之個股，投資者以看淡部署居多。花旗最新報告指，考慮到外賣業

務日益增長和堂食業務持續復甦的帶動下，預計美團第四季度業績將錄得穩健，並維持買入評級

不變，目標價從３３６元上調至４９５元，以反映生鮮電商業務估值上升的因素。如投資者亦看

好之後公布的業績，或可留意美團購２２８２０，行使價４６８﹒２元，實際槓桿６﹒３倍，引

伸波幅５７﹒０％，換股比率１００兌１，２０２１年０５月０３日到期。

另外亦留意到美團股價２月份一直處於高位４００元區間上下徘徊。投資者如認為股價短期

有回套壓力，或可留意美團沽２９０４７，行使價３０８﹒６８元，實際槓桿４﹒２倍，引伸波

幅５３﹒７％，換股比率１００兌１，２０２１年０７月２９日到期。

另外，有報道指抖音正式向法院起訴騰訊限制旗下微信和ＱＱ用戶分享來自抖音的內容，但

消息沒有影響股價向上，昨日最多升２﹒３％。截至上日，北水更錄得連續３３日淨買入，連續

多日受北水擁戴。如投資者看好，或可留意騰訊購２９７１８，行使價８５０﹒５元，實際槓桿

６﹒５倍，引伸波幅４２﹒４％，換股比率１００兌１，２０２１年０６月２９日到期。輪場資

金流方面，騰訊上日為十大淡倉流入好倉流出之個股，意味投資者以看淡騰訊的部署為主。另外

要注意港股通，即南向交易自今日起暫停，至２月１８日才恢復買賣。騰訊沒有北水支持下，未

知對股價會否承壓，欲作淡倉部署或想以認沽證對沖手上持有的正股下行風險的投資者或可留意

騰訊沽２３４８７，行使價５９５﹒３８元，實際槓桿８﹒２倍，引伸波幅４０﹒２％，換股比

率１００兌１，２０２１年０５月２８日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

