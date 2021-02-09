《缸邊隨筆－石鏡泉》ＧａｍｅＳｔｏｐ　ＧａｍｅＯｖｅｒ的啟示

《缸邊隨筆》上一兩周，美股ＧａｍｅＳｔｏｐ在狂升不能Ｓｔｏｐ之後，突然來個大插水

，今天係人都知ＧａｍｅＳｔｏｐ已Ｇａｍｅ Ｏｖｅｒ。此中有何啟示？有，這類的狂升後狂

跌的走勢，在２０２１年，不會少，你會中招嗎？



股市，永遠是由資金驅動，甚麼的價值投資，在筆者看來，不一定是需要的。因為股升，是

可以吹出來的。不信？１９８７年港股災前的「十字軍」，一隻謂在菲律賓掘金股；２０００年

前後的「Ｔｏｍ﹒ｃｏｍ」、「香港電訊」都不也是吹出來？泡沫爆破後，只剩下如香口膠波波

爆破後的那一點點香口膠，那就是該股的「價值」了。當然，前提還要該股未破產。



股票Ｇａｍｅ Ｏｖｅｒ必需的，是涉事的股民要有資金，因為是資金驅動嘛！



２００８年雷曼爆破之後，央行的ＱＥ是救企業，不怎救股民。特朗普上場後就不斷向企業

和民眾派錢。



２０２０年３月起，美聯儲局及白宮大手ＱＥ。美聯儲局水，流入公司戶口，白宮的水，流

入人民的口袋。據Ｅｎｖｅｓｔｎｅｔ Ｙｏｄｌｅｅ數據顯示，年收入在３﹒５萬至７﹒５萬

美元間的人，在接受了１２００美元刺激支票之後一周內，其股票帳戶轉帳金額增加了９０％；

年收入在１０萬至１５萬美元間的人股票帳戶轉帳金額增加了８２％；而收入超過１５萬美元的

人股票帳戶轉帳金額就增加了５０％。即是說，本意用來濟貧救急、買米糧的刺激派錢，是轉去

買股票。



如將美國人的消費拆分兩部分，一份是金融服務消費，一份是非金融服務消費，是差天共地

的。金融服務消費（買股錢）居高不下，非金融服務消費（買米錢）則大下。



要能將泡沫吹大，必要有宣傳。２０００年的Ｔｏｍ﹒ｃｏｍ招股，攞招股書的股民條龍排

幾條街，上報紙頭條。翌日，無排的，也會心動去搶招股書，跟著必然有認購超額幾多幾多倍的

驕績。人人都覺得認到實賺，但理性的投資者都知，股市無必賺之股，但只要看到超額多少多少

倍認購，大大小小的分析家，都只能講必賺，但沒有人敢告訴你持之三、五、七年是否也能賺。



＊網絡世界吹大泡沫＊



今時，在網絡世界裏，吹大泡沫的最快途徑是網絡平台，一方面是網絡平台上消息傳播快，

最重要的是，消息是即食麵，在投資者未清楚真偽前，已吞下了。結果，股價不是跟盈利掛勾，

而是跟發推文量掛勾。



不少人會以表象看事物，認為有關ＧａｍｅＳｔｏｐ的反沽空推文，是正義的，筆者一早謂

不是，網絡信息，有多少是事實？



筆者從不相信謠言會止於智者，只相信股市謠言是生於智者，長於愚者，盛於死蠢者，止於

荷包出血時。



ＧａｍｅＳｔｏｐ Ｇａｍｅ Ｏｖｅｒ之後，陸續有很多「智」者之言浮出。



ＧａｍｅＳｔｏｐ是於２０２１年１月狂飆，在２０２０年１２月，有家專賣研究報告的

Ｈｅｄｇｅｙｅ公司已告訴其客戶，當時１４美元的ＧａｍｅＳｔｏｐ，可升至１００美元。



這個調研機構，是個中間人，他的研究結果在不少二、三線的對沖基金廣為流傳，這些對沖

基金會用上山、林、風、火策略。不動如山地布局吸納；如林般靜（靜雞雞）；明買如風

（ＧａｍｅＳｔｏｐ升逾２０美元，一見市起動便急搶貨）；催谷如火（ＧａｍｅＳｔｏｐ升逾

百元後，鼓動他人激情入市），才可以自己散貨。火有燒盡即Ｇａｍｅ Ｏｖｅｒ時，剩下來的

是輸光的愚人和死蠢人。



Ｈｅｄｇｅｙｅ在１４﹒８３美元時推介ＧａｍｅＳｔｏｐ，但有Ｓｅｎｖｅｓｔ對沖基於

２０２０年９月，已不動如山地吸納了５％的ＧａｍｅＳｔｏｐ股，平均入價是１０美元之下。



美財長耶倫會加入個調查ＧａｍｅＳｔｏｐ事件的委員會，耶倫會查到甚麼？筆者可以預期

調查報告會是：



網絡平台促使股價大波動，要立例管制網絡上股評不易，但不實言論應被禁（但何謂不實？

）



調查委員會不會講的是，不實言論是火種，但股民要有錢（乾柴），才可燒旺。



但錢從何來？拜登的派１４００美元，加上國會已通過了的派６００美元（即共派２０００

美元），會否又促成個Ｇａｍｅ Ｏｖｅｒ？等看報告，看另隻ＧａｍｅＳｔｏｐ，另次

Ｇａｍｅ Ｏｖｅｒ。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

