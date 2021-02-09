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09/02/2021 13:04

【代幣狂熱】黃德几：「比特幣概念股」極度投機，入場宜設止蝕位

　　《經濟通通訊社記者葉嘉兒９日報道》農曆年假將至，港股通今日起將暫停，在本月１８日
前港股將缺乏北水支持。然而，個別板塊繼續受追捧，其中區塊鏈概念股（又稱比特幣概念股）
在「鋼鐵奇俠」馬斯克（Ｅｌｏｎ　Ｍｕｓｋ）旗下特斯拉加持下「落鑊」熱炒，當中火幣科技
（０１６１１）今早裂口高開，半日升近２８％收１５﹒１元，盤中見１７元上市新高；數碼文
化（０８１７５）與中網載線（納斯達克：ＣＮＥＴ）合作創建代幣於區塊鏈儲存數據，帶帶股
價少起超過七成。
　　事緣美國電動車製造商特斯拉周一（８日）於監管文件披露，上月投資１５億美元比特幣，
並打算於未來開始接受以比特幣作為其產品的支付方式，不過強調將遵守適用法律，最開始將在
有限基礎上進行。比特幣價值受消息刺激，據加密貨幣交易所ｃｏｉｎｂａｓｅ數據，一度破４
﹒７萬美元創新高。
　　然而，金利豐證券研究部董事黃德几認為，加密貨幣概念未成氣候，他向《經濟通通訊社》
表示現時買入相關股份是「極度投機」的行為。他指出比特幣價格較波動，用作傳統交易貨幣時
，企業和消費者都要承受一定風險，直斥是市場上的歪風在「興風作浪」，而目前特斯拉暫時未
有提出實際操作。現階段炒賣純屬投機並不建議參與。
　　他又表示，如果投資者入手相關股份，需自定止蝕位，應避免盲目跟風，但區塊鏈ＥＴＦ則
另作別論。

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