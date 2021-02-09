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即市新聞

09/02/2021 09:22

港股高開１２３點報２９４４２，國指漲１６點，科指揚５３點

　　《經濟通通訊社９日專訊》隔晚美股高收破頂，帶動亞洲股市繼續造好，日經升１４６點，
首爾指數升３５點，港股方面則高開１２３點，友邦（０１２９９）股價漲２﹒６９％升至
１０３元；申洲股價八連升漲２﹒７２％，為表現最佳藍籌；另外，市場憧憬美國推出刺激經濟
措施，油價漲約２％，本港油股中石油（００８６７）、中海有（００８８３）升逾１％。恆指
今早高開報２９４４２，升１２３點或升０﹒４２％，主板成交３３﹒９３億元。國企指數報
１１５７６，升１６點或升０﹒１４％。恆生科技指數報９８１０，升５３點或升０﹒５５％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒２４％，報４１﹒２５元，以現價計，該股暫連跌
２日，累計跌幅１﹒０８％。港交所（００３８８）升０﹒１９％，報５１９﹒５元，以現價計
，該股暫連升３日，累計升幅１﹒６６％。騰訊（００７００）升１﹒２２％，報７４５﹒５元
，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒７１％。建行（００９３９）跌０﹒５％，報
５﹒９２元；友邦升２﹒６９％，報１０３﹒１元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅
５﹒４７％。美團（０３６９０）升０﹒１５％，報４０７元，以現價計，該股暫連升３日，累
計升幅１﹒５％。阿里巴巴（０９９８８）跌０﹒２３％，報２５５﹒８元，以現價計，該股暫
連跌３日，累計跌幅２﹒４４％。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　申洲（０２３１３）　　　１８１﹒００元　　　升２﹒７２％
　　友邦（０１２９９）　　　１０３﹒１０元　　　升２﹒６９％
　　舜宇（０２３８２）　　　２１４﹒２０元　　　升２﹒００％
　　九置（０１９９７）　　　　４３﹒４５元　　　升２﹒００％
　　中石油（００８５７）　　　　２﹒４２元　　　升１﹒２６％
　　吉利（００１７５）　　　　２８﹒６０元　　　升１﹒２４％
　　騰訊（００７００）　　　７４５﹒５０元　　　升１﹒２２％
　　中海油（００８８３）　　　　８﹒６８元　　　升１﹒０５％
　　長和（００００１）　　　　５２﹒９０元　　　升０﹒７６％
　　港鐵（０００６６）　　　　４４﹒４５元　　　升０﹒６８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　科指十大升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新東方在線（０１７９７）　２５﹒９５元　　　升２﹒３７％
　　丘鈦（０１４７８）　　　　１６﹒８０元　　　升２﹒０７％
　　舜宇（０２３８２）　　　２１４﹒２０元　　　升２﹒００％
　　眾安在線（０６０６０）　　４９﹒７５元　　　升１﹒５３％
　　騰訊（００７００）　　　７４５﹒５０元　　　升１﹒２２％
　　心動（０２４００）　　　　９２﹒００元　　　升１﹒２１％
　　金軟（０３８８８）　　　　６９﹒１０元　　　升１﹒１７％
　　微盟（０２０１３）　　　　２４﹒０５元　　　升１﹒０５％
　　易鑫（０２８５８）　　　　　３﹒０５元　　　升０﹒９９％
　　阿里健康（００２４１）　　２６﹒６５元　　　升０﹒９５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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