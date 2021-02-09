港股高開１２３點報２９４４２，國指漲１６點，科指揚５３點

《經濟通通訊社９日專訊》隔晚美股高收破頂，帶動亞洲股市繼續造好，日經升１４６點，

首爾指數升３５點，港股方面則高開１２３點，友邦（０１２９９）股價漲２﹒６９％升至

１０３元；申洲股價八連升漲２﹒７２％，為表現最佳藍籌；另外，市場憧憬美國推出刺激經濟

措施，油價漲約２％，本港油股中石油（００８６７）、中海有（００８８３）升逾１％。恆指

今早高開報２９４４２，升１２３點或升０﹒４２％，主板成交３３﹒９３億元。國企指數報

１１５７６，升１６點或升０﹒１４％。恆生科技指數報９８１０，升５３點或升０﹒５５％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒２４％，報４１﹒２５元，以現價計，該股暫連跌

２日，累計跌幅１﹒０８％。港交所（００３８８）升０﹒１９％，報５１９﹒５元，以現價計

，該股暫連升３日，累計升幅１﹒６６％。騰訊（００７００）升１﹒２２％，報７４５﹒５元

，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒７１％。建行（００９３９）跌０﹒５％，報

５﹒９２元；友邦升２﹒６９％，報１０３﹒１元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅

５﹒４７％。美團（０３６９０）升０﹒１５％，報４０７元，以現價計，該股暫連升３日，累

計升幅１﹒５％。阿里巴巴（０９９８８）跌０﹒２３％，報２５５﹒８元，以現價計，該股暫

連跌３日，累計跌幅２﹒４４％。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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申洲（０２３１３） １８１﹒００元 升２﹒７２％

友邦（０１２９９） １０３﹒１０元 升２﹒６９％

舜宇（０２３８２） ２１４﹒２０元 升２﹒００％

九置（０１９９７） ４３﹒４５元 升２﹒００％

中石油（００８５７） ２﹒４２元 升１﹒２６％

吉利（００１７５） ２８﹒６０元 升１﹒２４％

騰訊（００７００） ７４５﹒５０元 升１﹒２２％

中海油（００８８３） ８﹒６８元 升１﹒０５％

長和（００００１） ５２﹒９０元 升０﹒７６％

港鐵（０００６６） ４４﹒４５元 升０﹒６８％

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科指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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新東方在線（０１７９７） ２５﹒９５元 升２﹒３７％

丘鈦（０１４７８） １６﹒８０元 升２﹒０７％

舜宇（０２３８２） ２１４﹒２０元 升２﹒００％

眾安在線（０６０６０） ４９﹒７５元 升１﹒５３％

騰訊（００７００） ７４５﹒５０元 升１﹒２２％

心動（０２４００） ９２﹒００元 升１﹒２１％

金軟（０３８８８） ６９﹒１０元 升１﹒１７％

微盟（０２０１３） ２４﹒０５元 升１﹒０５％

易鑫（０２８５８） ３﹒０５元 升０﹒９９％

阿里健康（００２４１） ２６﹒６５元 升０﹒９５％

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（ｕｌ）

