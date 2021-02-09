《盤後部署》北水收爐料港股拉鋸，年假後有望再試三萬關

《經濟通通訊社９日專訊》隔晚美股三大指數創新高，在北水暫停下，港股隨外圍高開

１２３點報２９４４２，早段曾倒跌５５點，見２９２６３全日低，惟Ａ股造好加上快手

（０１０２４）破頂帶動大市氣氛，港股反覆向上，曾揚２０８點，高見２９５２７，但騰訊

（００７００）及美團（０３６９０）等領跑科技股在缺乏北水下表現牛皮，最終恆指收報

２９４７６，升１５６點或升０﹒５３％，主板成交１４９９﹒３８億元按日減近兩成。國指報

１１６０２，升４２點或升０﹒３７％。科指報９９６１，升２０４點或升２﹒１０％，逼近萬

點關。

內地兩市齊揚，上證綜指報３６０３，升７１點或升２﹒０１％，深證成指報１５６３０，

升３６０點或升２﹒３６％；兩市成交８３７４億元人民幣，按日升３﹒９％。



＊高盛上調美ＧＤＰ增長預期，歐盟執委會副主席料歐洲經濟於第二季反彈＊



高盛經濟學家周一發表報告，上調今年美國二季度ＧＤＰ增長預期，從此前的１０％調升至

１１％，並上調美國財政刺激計劃的基準規模，從１﹒１萬億美元調升至１﹒５萬億美元。該行

還將美國今明兩年的全年ＧＤＰ增長預期各上調０﹒２％，分別提高至６﹒８％和４﹒５％。預

期美聯儲將於明年年初縮減量寬，２０２４年上半年首次加息。

據《路透》報道，歐盟執委會負責經濟的副主席東布洛夫斯基周一表示，隨著新冠疫苗接種

加速，歐洲經濟將於第二季度出現反彈。他強調，歐盟在未來幾天及幾周開始提高疫苗接種速度

，通過適當調整限制措施和大規模接種疫苗，預計今年第二季度經濟前景會有所好轉，不過，由

２７個成員國組成的歐盟經濟可能要到明年才能恢復到疫情爆發前的水平。



＊北水收爐大市乏力，外圍造好年假後將高開＊

＊北水收爐大市乏力，外圍造好年假後將高開＊



隔晚美股高收破頂，港股在北水收爐日仍然向好。港股通交易由今起暫停至下周三

（１７日），筆者認為港股在欠缺北水支持下，將維持拉鋸格局。由於恆指年內凌厲升勢乃依靠

北水助力，截至上星期五（５日）２５個交易日內，北水淨流入近３７００億元，佔去年全年淨

流入約６７００億元約五成五，單日流入佔大市成交兩至三成以上，且騰訊（００７００）及美

團（０３６９０）等「抱團股」在缺乏內地資金流入下，成交將顯著減少，而相關股份為「升市

火車頭」，港股短線難有方向，加上年假前夕觀望氣氛濃厚，料恆指短期於２９０００至

２９５００間上落。

然而，外圍市況表現良好，美股道指標指現六連漲，納指亦三連漲，美國１﹒９萬億紓困方

案有望提振大市。另外快手（０１０２４）本月下旬納入國指及科指亦利好指數表現。再者北水

流入乃大趨勢，港股估值偏低，具備內地稀有科技股等因素將吸引內地熱錢持續流入。除非歐美

股市走勢轉差，近期市場氣氛應偏向樂觀，農曆年假後港股或可上試三萬關。（ｐｌ）

