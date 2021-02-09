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即市新聞

09/02/2021 09:05

【代幣風暴】特斯拉投資１５億，比特幣創新高突破４﹒７萬美元

　　《經濟通通訊社９日專訊》美國電動車製造商特斯拉周一（８日）於監管文件披露，上月向
比特幣投資１５億元（美元．下同），並打算於未來開始接受以比特幣作為支付方式，不過強調
將遵守適用法律，最開始將在有限基礎上進行。
　　據加密貨幣交易所ｃｏｉｎｂａｓｅ數據，比特幣現升２１﹒７５％，報４７０３７﹒４元
，而據加密貨幣交易所Ｂｉｎａｎｃｅ數據，比特幣現升２０﹒８３％，報４６７６７﹒９元。
　　作為市值第二大加密貨幣，以太幣亦漲９﹒７７％，報１７５０﹒６５元，最高見
１７７５﹒５７元，而早前以太幣期貨已在芝加哥商品交易所上市。
　　另外特斯拉亦透露，公司新投資政策亦將允許投資金條和黃金交易所交易基金（ＥＴＦ），
而市場認為特斯拉開始用比特幣替代資產負債表的現金時，市場肯定會留意，因為目前幾乎沒有
同規模的企業對比特幣等高波動性資產作出投資。
　　市場亦有意見指蘋果應該學習特斯拉，目前不是進軍電動車行業的時候，而是進軍加密貨幣
領域，因為如果蘋果將旗下支付技術發展成加密貨幣交易所，就可能打造帶來增長的大規模新市
場，並且是一個數十億美計的機遇，Ｓｑｕａｒｅ、ＰａｙＰａｌ、Ｃｏｉｎｂａｓｅ等封閉式
交易所都已經驗證這種交易模式的可行性。（ａｌ）

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