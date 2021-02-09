【英國脫歐】英國內閣辦公室大臣高文浩：須修訂脫歐協議北愛條款

《經濟通通訊社９日專訊》英國內閣辦公室大臣高文浩周一（８日）出席國會會議時表示，

歐盟威脅停止向北愛運送疫苗事件已經嚴重損害英國對歐盟的信任，故建議修訂脫歐條款中有關

北愛貿易協定的條款消除民眾不滿。

他建議脫歐協議中有關向北愛運送食品的過渡期應由原定半年延長至兩年，不過有消息指歐

盟僅同意延長３至６個月。（ａｌ）

