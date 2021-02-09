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09/02/2021 13:39

【緬甸局勢】新西蘭：暫停緬甸政治聯繫，對軍方領袖實施旅行禁令

　　《經濟通通訊社９日專訊》新西蘭總理阿德恩今日表示，新西蘭政府將暫停與緬甸的所有高
層官員舉行政治和軍事的接觸，並還將對緬甸的軍事領袖實行旅行禁令，確保新西蘭對緬甸的援
助計劃，將不涵蓋交給予軍政府，或者對其有利的項目。
　　另外新西蘭外長馬胡塔發表聲明指，新西蘭不承認緬甸軍方所領導政府的合法性，並呼籲緬
甸軍方立即釋放所有被拘留的政治領袖，恢復民選統治。（ａｌ）

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