【貿易再戰】世貿：將美國徵收金屬關稅爭端裁決推遲到下半年宣布

《經濟通通訊社９日專訊》世界貿易組織（ＷＴＯ）專家三人小組周一（８日）提交文件指

，美國徵收金屬關稅是否違反世貿規則的裁決，最少推遲今年下半年宣布，主要受疫情影響進度

。

前美國總統特朗普領導的政府在２０１８年對進口鋼材徵收２５％關稅，對鋁徵收１０％關

稅，措施引發鋼鐵出口國向世貿提起９項申訴，而加拿大、墨西哥在與美國達成新自由貿易協定

後終止申訴。（ａｌ）

