【貿易再戰】世貿：將美國徵收金屬關稅爭端裁決推遲到下半年宣布

《經濟通通訊社９日專訊》世界貿易組織（ＷＴＯ）專家三人小組周一（８日）提交文件指
，美國徵收金屬關稅是否違反世貿規則的裁決，最少推遲今年下半年宣布，主要受疫情影響進度
。
前美國總統特朗普領導的政府在２０１８年對進口鋼材徵收２５％關稅，對鋁徵收１０％關
稅，措施引發鋼鐵出口國向世貿提起９項申訴，而加拿大、墨西哥在與美國達成新自由貿易協定
後終止申訴。（ａｌ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動
|生財有道09/02/2021
《MakeMoney》比特幣未待普及價已飛升，Tesla加持你跟唔跟？
|財經熱話09/02/2021
【代幣狂熱】黃德几:「比特幣概念股」極度投機 入場宜設止蝕位
|FOCUS09/02/2021
【FOCUS】BB出生大縮水 老齡社會亦有金
|中國故事09/02/2021
【深圳樓瘋】政府首創參考價強調控 深圳二手放盤價變「404」
|香港政情09/02/2021
【香港政情】林鄭：通識改革非國民教育 冀社會客觀持平看待改革
|香港要聞09/02/2021
【新冠肺炎】林鄭：爭取農曆年後安排學校有序復課 部分處所重開
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰