【代幣狂熱】比特幣漲勢未止，曾突破４８０００美元水平

《經濟通通訊社９日專訊》美國電動車製造商特斯拉披露投資比特幣，比特幣由隔晚開始出

現漲勢，並於亞洲近收市時段再創近高，突破４８０００元（美元．下同）水平。

據加密貨幣交易所Ｃｏｉｎｂａｓｅ數據，比特幣現升２３﹒３５％，報４７９６５﹒３６

元，而據加密貨幣交易所Ｂｉｎａｎｃｅ數據，比特幣現升２２﹒５６％，報４７８２２﹒４元

，曾高見４８１４２﹒２元。（ａｌ）

