【代幣狂熱】比特幣漲勢未止，曾突破４８０００美元水平

《經濟通通訊社９日專訊》美國電動車製造商特斯拉披露投資比特幣，比特幣由隔晚開始出
現漲勢，並於亞洲近收市時段再創近高，突破４８０００元（美元．下同）水平。
據加密貨幣交易所Ｃｏｉｎｂａｓｅ數據，比特幣現升２３﹒３５％，報４７９６５﹒３６
元，而據加密貨幣交易所Ｂｉｎａｎｃｅ數據，比特幣現升２２﹒５６％，報４７８２２﹒４元
，曾高見４８１４２﹒２元。（ａｌ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動
|生財有道09/02/2021
《MakeMoney》比特幣未待普及價已飛升，Tesla加持你跟唔跟？
|財經熱話09/02/2021
【代幣狂熱】黃德几:「比特幣概念股」極度投機 入場宜設止蝕位
|FOCUS09/02/2021
【FOCUS】BB出生大縮水 老齡社會亦有金
|中國故事09/02/2021
【深圳樓瘋】政府首創參考價強調控 深圳二手放盤價變「404」
|香港政情09/02/2021
【香港政情】林鄭：通識改革非國民教育 冀社會客觀持平看待改革
|香港要聞09/02/2021
【新冠肺炎】林鄭：爭取農曆年後安排學校有序復課 部分處所重開
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰