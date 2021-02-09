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即市新聞

09/02/2021 12:26

《窩輪豪情－梁業豪》食少多教訓

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、非
必需性消費業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為金
沙中國（０１９２８）、銀河娛樂（０００２７）與華住集團（０１１７９），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票
，則宜首選中國平安（０２３１８）、領展房產（００８２３）與工商銀行（０１３９８）。
　　半日收市時，現貨金主板場只錄得８０３億元的總成交金額，好淡雙方於窄幅內進行拉鋸戰
。於大戶多退了場後，市況所見不少散戶在買貨過年，博紅盤高開。美股的強勢令他們的應市信
心增大，但於圖表形勢尚屬偏淡或向淡的時候，大家不應輕視持貨過長假期的風險。另一方面，
於缺乏大戶在市場內維持秩序的情況下，筆者看到一些中型股和小型股的莊家出動，將股價舞高
弄低，吸引到一些本周市場分析員在傳媒上推介。是否應該跟風入市，大眾自行判斷吧，筆者自
己的做法為「食少多教訓」。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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