《談國論企－黎偉成》拜登先主權軍事再經貿圍堵中國

《談國論企》拜登在就任美國總統後一言不發的重新圍堵中國，不僅（１）在釣魚島和中國

南海問題搞對抗，擬聯用日本、澳洲及尚未表態的印度以四方形式挑戰中國的主權和軍事，更首

次外交宣言把（２）中國視作為「美國最嚴峻的競爭對手」，和強調只能「在符合美國利益的領

域」合作，和（３）在其內閣布置相當不少的對華鷹派官員，磨刀霍霍。中國今後要更積極強化

經濟、科技和軍事等建設和素質，反制美國圍堵、壓制、打擊甚至封殺。



＊拜登內閣委許多反華鷹派顯惡意＊



即使拜登於２０２１年１月２０日就任至今約２０天的短淺日子，對中國的政策和策略表面

似乎沒有甚麼大動作，惟實際已有，重點有（甲）在中國強調的釣魚島和中國南海等主權問題，

作出十分明顯的挑釁：（Ｉ）緊接著與北美、歐洲國家領導人的電話通話，最令我有深憂者為拜

登與日本首相菅義偉的通話，毫不猶豫的承諾《美日安全協議》「適用」於釣魚島，用意明顯是

（ｉ）對中國在維護國家主權問題上，作出十分重大的挑釁，此舉當然是（ｉｉ）要複製歷來的

矛盾和分歧，強烈地分化中日關係。

和（ＩＩ）美國軍艦在拜登上台後不久，便急不及待的再入中國南海區域，並宣言要「維護

自由航線」云云。沒有拜登的認同、默許甚至指使，不會有如斯舉動。

更重要的，是（ＩＩＩ）拜登居然擬組成四方聯盟，即日本、美國、澳洲及印度，以制衡中

國在海域上的活動。此為相當明目張膽的挑戰。

我要指出：拜登似乎採取小動作，實際為大大動作，即在上台不久便要重新圍堵中國。拜登

在奧巴馬任美國總統時代，為奧之圍堵中國的其中重要鷹派人物，如今掌權，當然相當熟認如何

圍堵，和「不動聲色」的採取行動，挑戰中國的主權和軍事力量。

圍堵中國不僅止於釣魚島和中國南海等主權問題，重要的是（乙）拜登在其內閣的布置，有

很不少是對中國極端仇視者即「對華強硬派」，包括（１）美國財政部長耶倫，明確表示將中國

視為「最重要的戰略競爭對手」，並在美國國會上承諾要動用所有可用工具，聯合盟友對付中國

所謂「不公平與不合法的貿易行為」，連同美國貿易代表戴琪所稱的「就中國的貿易的行為與中

國對抗」，可以想像中美今後的經貿關係，肯定是困難重重，絕對不比特朗普時期「輕鬆」。中

國要認真作好應付美帝國霸權主義者準備。

至於（丙）美國國家安全事務助理蘇利文、印太政策高級協調員坎貝爾、中國事務資深主任

羅森伯格等，都對對華的「強硬」鷹派。由是可以印證，美國民主及共和兩大黨從來就是以反華

壓華為主，只是不同領導人物在不同時期在不同問題上，採取輕重不同的政策和做法，目的就是

要把中國壓下去，作為「己任」。我相信美國政府中會有若干人，會繼續採取不同形式在政治上

搞亂中國，特別是在新疆、西藏、香港以至台灣等問題，特別是在台灣問題上，很有可能發放出

「台獨」的「信息」，使在「一個中國」的「承諾」製造出一個又一個的麻煩。美國政客政棍就

是喜歡搞亂他地謀暴利。



＊中國強化經科軍發展抗美維主權＊



（丁）拜登更毫不客氣地對中國國家主席習近平品足評頭，認為習是聰明的人，又居然說甚

麼習拒絕民主。這是很差勁的東西。

凡此，中國千萬不要對拜登政府寄以太大的「期望」，因此人是老謀深算的「政治從業員」

，並可見之於其內閣在相同事務的不同工作崗位的人員，有「鷹」有「鴿」，足見其用意是要一

打一拉，最終就是又扮「理性」又強硬，賺到盡。此與特朗普的明目張膽的霸權、強搶的真小人

有別，我對拜登的初步批語是「假君子」。

由是重伸我在２月８日《談國論企》之見：中國對應美國之策。可以從兩個主要方面定位，

最重要的是（一）堅持自力更生、自強不息、自主創新的精神，進一步強化本國的國力和素質：

（１）經濟持續穩中有進發展，而這當然需要（２）有科技的支持，不僅創新，更要在關鍵領域

的設備、生產原配軟件的研發和應用取得突破和充分保障，並（３）加強、提升國防軍事實力，

保家衛國，和在外交事務上更有話語權。美、英等帝國從來就是炮艦政策以謀強搶魯奪世界各國

各地的資源！

和（二）中國在國際事務上強化合作和多邊主義。德國總理默克爾已表不會在所有問題與拜

登意見一致，而近有法國總統馬克龍強調「即使歐盟與美國共享相似的價值觀，也不應船美國聯

合對抗中國，否則極有可能引發衝突，結果適得其反」，連拜登強調的同盟稱作「美國最大的財

富」，對華的政策都是理性和合理，拜登應該好好檢討，避免重蹈特朗普自我分裂的惡果。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

