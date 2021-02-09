《異動股》火幣科技高開近一成五，比特幣創新高突破４﹒７萬美元

《經濟通通訊社９日專訊》火幣科技（０１６１１）裂口高開１４﹒９２％，報１３﹒５６

元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３５﹒３３％。該股成交約５４萬股，涉資７３８萬

元。

美國電動車製造商特斯拉周一（８日）於監管文件披露，上月向比特幣投資１５億美元，並

打算於未來開始接受以比特幣作為支付方式，不過強調將遵守適用法律，最開始將在有限基礎上

進行。

據加密貨幣交易所ｃｏｉｎｂａｓｅ數據，比特幣現升２０﹒１％，報４﹒６３萬美元，曾

破４﹒７萬美元創新高。

比特幣概念股造好，ＢＣ科技（００８６３）升１２﹒９３％，報１７﹒６４元，以現價計

，該股暫連升２日，累計升幅２３﹒７％。栢能（０１２６３）升１４﹒８１％，報４﹒０３元

，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２４﹒７７％。雄岸（０１６４７）升１３﹒２１％，

報０﹒６元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３６﹒３６％。

現時，恆生指數報２９４４２，升１２３點或升０﹒４２％，主板成交３３﹒９３億元。國

企指數報１１５７６，升１６點或升０﹒１４％。恆生科技指數報９８１０，升５３點或升

０﹒５５％。

即月期指新報２９３２９，升１５９點，低水１１４點。即月國指期貨報１１５５８，升

５４點，低水１９點。即月科指期貨新報９８０６，升１１６點，低水３０點。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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火幣科技（０１６１１） １３﹒５６元 升１４﹒９２％

ＢＣ科技（００８６３） １７﹒６４元 升１２﹒９３％

栢能 （０１２６３） ４﹒０３元 升１４﹒８１％

雄岸 （０１６４７） ０﹒６０元 升１３﹒２１％

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（ｐｌ）

