《異動股》快手升幅擴大至近１５％，曾創３５０元上市新高

《經濟通通訊社９日專訊》快手（０１０２４）升幅擴大，最新漲１４﹒８５１％，報
３４８元，成交約２１８５萬股，涉資７２﹒５６億元。該股盤中高見３５０元為上市新高，比
上市價１１５元高出２倍，不計手續費每手盈利２３５００元。
該股現價計，市值約１４４７３億元。
瑞銀發表報告，預料快手明年可以錄盈利，並從２０２０至２０２３年間收入年複合增長率
為４１％，予４３０元目標價，評級為買入。
恆指公司公布，快手科技符合多項指數的快速納入規則要求，將於２月２２日收市後，被納
入恆生綜合指數、恆生中國企業指數、恆生科技指數及恆生互聯網科技業指數，並於２月２３日
起生效。
現時，恆生指數報２９３８８，升６９點或升０﹒２４％，主板成交７０３﹒２６億元。國
企指數報１１５６９，升９點或升０﹒０９％。恆生科技指數報９８９４，升１３８點或升
１﹒４２％。
即月期指新報２９３０９，升１３９點，低水８０點。即月國指期貨報１１５４８，升４４
點，低水２２點。即月科指期貨新報９８７８，升１８８點，低水２８點。
上證綜合指數報３５７４，升４２點或升１﹒２０％，成交２１５６﹒６３億元人民幣。
深證成份指數報１５５５３，升２８３點或升１﹒８６％，成交２７５７﹒６３億元人民幣
。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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快手（０１０２４） ３４８﹒０００元 升１４﹒８５１％
騰訊（００７００） ７４０﹒０００元 升０﹒４７５％
小米（０１８１０） ２７﹒４５０元 升１﹒１０５％
美團（０３６９０） ４０６﹒８００元 升０﹒０９８％
京東集團（０９６１８） ３６６﹒６００元 跌０﹒２１８％
阿里巴巴（０９９８８） ２５４﹒０００元 跌０﹒９３６％
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（ｅｃ）
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