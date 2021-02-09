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即市新聞

09/02/2021 11:31

《異動股》快手升幅擴大至近１５％，曾創３５０元上市新高

　　《經濟通通訊社９日專訊》快手（０１０２４）升幅擴大，最新漲１４﹒８５１％，報
３４８元，成交約２１８５萬股，涉資７２﹒５６億元。該股盤中高見３５０元為上市新高，比
上市價１１５元高出２倍，不計手續費每手盈利２３５００元。　
　　該股現價計，市值約１４４７３億元。
　　瑞銀發表報告，預料快手明年可以錄盈利，並從２０２０至２０２３年間收入年複合增長率
為４１％，予４３０元目標價，評級為買入。
　　恆指公司公布，快手科技符合多項指數的快速納入規則要求，將於２月２２日收市後，被納
入恆生綜合指數、恆生中國企業指數、恆生科技指數及恆生互聯網科技業指數，並於２月２３日
起生效。
　　現時，恆生指數報２９３８８，升６９點或升０﹒２４％，主板成交７０３﹒２６億元。國
企指數報１１５６９，升９點或升０﹒０９％。恆生科技指數報９８９４，升１３８點或升
１﹒４２％。
　　即月期指新報２９３０９，升１３９點，低水８０點。即月國指期貨報１１５４８，升４４
點，低水２２點。即月科指期貨新報９８７８，升１８８點，低水２８點。
　　上證綜合指數報３５７４，升４２點或升１﹒２０％，成交２１５６﹒６３億元人民幣。
　　深證成份指數報１５５５３，升２８３點或升１﹒８６％，成交２７５７﹒６３億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手（０１０２４）　　　３４８﹒０００元　　升１４﹒８５１％
　　騰訊（００７００）　　　７４０﹒０００元　　　升０﹒４７５％
　　小米（０１８１０）　　　　２７﹒４５０元　　　升１﹒１０５％
　　美團（０３６９０）　　　４０６﹒８００元　　　升０﹒０９８％
　　京東集團（０９６１８）　３６６﹒６００元　　　跌０﹒２１８％
　　阿里巴巴（０９９８８）　２５４﹒０００元　　　跌０﹒９３６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｃ）

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