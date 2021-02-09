《午市前瞻》港股歲晚收爐前料於２９０００點上落，仍有回吐空間

《經濟通通訊社９日專訊》隔晚美股三大指數創新高，投資者憧憬刺激措施及疫苗接種加快

，推動經濟復甦。港股今早高開１２３點報２９４４２點，隨後主在見２９２６３至２９４９０

之間波動，Ａ股走勢向好帶來支持，熱門新股快手（０１０２４）破頂高見３５０元位置，帶動

市場熾熱氣氛。恆指早市最終收報２９４３２點，升１１３點或升０﹒３９％，主板成交８０３

﹒３０億元。國企指數報１１５９３點，升３３點或升０﹒２９％。恆生科技指數報９９０８點

，升１５１點或升１﹒５５％。

Ａ股兩市齊揚升，上證綜合指數報３５７５點，升４３點或升１﹒２２％，成交２１６３﹒

１８億元人民幣；深證成份指數報１５５５６點，升２８６點或升１﹒８８％，成交２７６６﹒

９８億元人民幣。

重磅股個別發展，友邦（０１２９９）走上１﹒２％，報１０１﹒６元；騰訊（００７００

）升０﹒７５％，報７４２元；建行（００９３９）升０﹒３４％，報５﹒９７元；匯控（００

００５）升０﹒８５％，報４１﹒７元；而港交所（００３８８）軟０﹒５８％，報５１５﹒５

元；中移動（００９４１）跌０﹒２１％，報４６﹒６５元。

快手獲瑞銀唱好予目標價４３０元，股價半日報３４４元升１３﹒５３％。其他大型科技股

方面，阿里巴巴（０９９８８）報２５４﹒２元跌０﹒８６％，美團（０３６９０）報４０６﹒

２元跌０﹒０５％，小米（０１８１０）報２７﹒４５元升１﹒１１％。



＊市場憧憬刺激措施金價向好，紫金升近５％＊



金價重上１８００美元關後，市場憧憬經濟措施帶動金價周一續漲逾１％。今早金礦股向好

，紫金（０２８９９）揚升４﹒７８％，報１０﹒５２元；山東黃金（０１７８７）走上２﹒５

３％，報１６﹒２２元；中國黃金（０２０９９）走上２﹒０７％，報１７﹒７６元；招金（０

１８１８）升１﹒７％，報８﹒３６元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升１﹒３３％，報１

３３６﹒５元。



＊黃德几：投資者應趁機套現快手，不應高追＊



港股通今日開始暫停，金利豐證券研究部董事黃德几向《經濟通通訊社》表示，港股走勢牛

皮，預期在歲晚收爐前於２９０００點上落。他稱港股早前的升幅主要源自北水流入，而大市近

來亦已就北水放假而漸調整，昨天成交額亦不足２０００億。外圍方面，他認為美國總統拜登新

經濟政策及疫苗等利好消息大多已反映，暫時未有新因應炒上，恆指仍有回吐空間。

黃德几指，現時不乏主題式炒作，例如手遊股和新股等，但他提醒投資者升浪僅屬短暫，不

應太大憧憬。對於快手今日再度炒上，黃德几認為應趁機套現，同時不應高追。他坦言快手現時

被納入多個指數，只剩下的恆指最快也需下季才有機會被納入，故是次炒上後末高追或需面臨「

坐半年」的情況。（ｋｉ、ｊｃ）

