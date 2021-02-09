《美元走勢－羅明立》美匯若低於９０﹒５０要小心

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０５﹒２３ １０４﹒７９ １０５﹒８０

歐元╱美元 １﹒２０８３ １﹒２０４９ １﹒２０８０

英鎊╱美元 １﹒３７８８ １﹒３７４２ １﹒３７７８

美元╱瑞郎 ０﹒８９８８ ０﹒８９５９ ０﹒８９６１

美元╱港元 ７﹒７５２４ ７﹒７５１５ ７﹒７５２１

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《美元走勢》周一（８日）歐美未有重要數據公布，美國財長耶倫接受美國媒體訪問時表示

，若１﹒９萬億美元經濟刺激方案成功推行，明年將有望恢復充分就業，否則失業問題可能會持

續多年。對於可能引發的通脹風險，耶倫表示已有很好的工具作應對。由於市場無新的炒作元素

，技術走勢發揮更大作用。美匯指數昨日從９１﹒６０回落至９０﹒８０附近，雖跌穿頸線，但

仍屬於後抽的可接受範圍，若低於９０﹒５０則要小心，始終美元較為多人看淡。

歐元區２月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數跌至負０﹒２，遠低於市場預期的正１﹒９，數據

進一步反映區內疫情帶來的影響未有改善，對經濟復甦前景造成一定障礙。行長拉加德再呼籲各

國繼續放水支撐經濟，顯示其憂慮有所增加，留意１﹒２１的阻力。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２０６０ １﹒１９６０ １﹒２１１０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

