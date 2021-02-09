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即市新聞

09/02/2021 15:31

《美元走勢－羅明立》美匯若低於９０﹒５０要小心

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒２３　　　１０４﹒７９　　　１０５﹒８０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２０８３　　　１﹒２０４９　　　１﹒２０８０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３７８８　　　１﹒３７４２　　　１﹒３７７８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８９８８　　　０﹒８９５９　　　０﹒８９６１
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５２４　　　７﹒７５１５　　　７﹒７５２１
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》周一（８日）歐美未有重要數據公布，美國財長耶倫接受美國媒體訪問時表示
，若１﹒９萬億美元經濟刺激方案成功推行，明年將有望恢復充分就業，否則失業問題可能會持
續多年。對於可能引發的通脹風險，耶倫表示已有很好的工具作應對。由於市場無新的炒作元素
，技術走勢發揮更大作用。美匯指數昨日從９１﹒６０回落至９０﹒８０附近，雖跌穿頸線，但
仍屬於後抽的可接受範圍，若低於９０﹒５０則要小心，始終美元較為多人看淡。
　　歐元區２月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數跌至負０﹒２，遠低於市場預期的正１﹒９，數據
進一步反映區內疫情帶來的影響未有改善，對經濟復甦前景造成一定障礙。行長拉加德再呼籲各
國繼續放水支撐經濟，顯示其憂慮有所增加，留意１﹒２１的阻力。
　　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２０６０　　　１﹒１９６０　　　１﹒２１１０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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