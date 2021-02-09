【新冠肺炎】復星（０２１９６）：「復必泰」有效率達９５％

首批復星╱ＢｉｏＮＴｅｃｈ新冠疫苗（中文名為「復必泰」）最快農曆年後抵港，復星醫
藥（０２１９６）（滬：６００１９６）全球研發中心總裁、首席醫學官回愛民接受獨家專訪，
詳解復必泰效用及接種前後事項，指疫苗暫僅適合１６歲以上人群接種，有效率達９５％，副作
用與一般流感疫苗相若，惟「疫苗要用，口罩還是要戴。」《香港經濟日報》
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