【企業盈警】Ｋ２　Ｆ＆Ｂ料去年綜合溢利按年跌５６％

《經濟通通訊社９日專訊》Ｋ２ Ｆ＆Ｂ（０２１０８）公布，集團預期截至２０２０年
１２月３１日止年度股東應佔綜合溢利將按年跌５６％至２２０萬元（新加坡元．下同）。
主要由於新冠肺炎疫情帶來不利的經濟影響，導致集團收益由截至２０１９年度約４２００
萬元減少至截至２０２０年度約３４９０萬元；預計投資物業於２０２０年的公平值虧損約為
８０萬元，而於２０１９年則為公平值收益約５１０萬元。（ｃｗ）
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