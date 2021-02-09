【夜期時段】即月期指最新報２９３８８點，跌１５點，低水８８點

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２９３９１點，跌１２點，低水８５
點，最新報２９３８８點，跌１５點，低水８８點，合約成交３４２張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１１５５１點，跌２０點，低水５２點，最新報１１５６２
點，跌９點，低水４１點，合約成交３８７張。
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