【港所新帥】史美倫：歐冠昇能助港交所再創佳績，連接中國與世界

《經濟通通訊社９日專訊》港交所（００３８８）宣布，委任歐冠昇（Ａｌｅｊａｎｄｒｏ

Ｎｉｃｏｌａｓ Ａｇｕｚｉｎ）為集團行政總裁，為期三年，於５月２４日起生效。



＊史美倫相信歐冠昇能助港交所再創佳績＊



港交所主席史美倫表示，很高興宣布任命歐冠昇為新任集團行政總裁。他在資本市場和金融

服務方面擁有豐富的國際和區域經驗，包括任職摩根大通亞太區行政總裁時建立對中國內地市場

廣泛的認識，這對港交所業務再創佳績和推動香港作為國際金融中心的發展將是非常寶貴的資源

。

她表示，隨著環球疫情逐漸過去，港交所將面對不少機遇和挑戰，歐冠昇在大中華、美洲和

全球範圍內的豐富經驗，使他成為領導港交所的上佳人選。歐冠昇的專業知識和能力將幫助推進

港交所的戰略，運用深厚中國經驗的同時加強國際影響力，港交所將繼續連接中國與世界。



＊歐冠昇：港交所將連接中國與世界，對未來充滿樂觀＊



港交所候任集團行政總裁歐冠昇表示，很榮幸能夠被委以重任，領導這個全球最大的交易所

集團，尤其是在全球金融市場如此重要的時刻。他又指，港交所在全球金融市場不斷壯大、韌性

增加和互聯互通的演變中扮演著至關重要的角色，尤其是隨著中國經濟和資本市場的不斷開放，

港交所將變得愈來愈重要，它將促進大量新增的資本流動，並為經濟增長提供強勁的融資支持，

連接中國與世界。他本人對未來充滿樂觀，相信與戴志堅和新同事們一起，將有獨特的機遇來幫

助推動和實現全球共同繁榮。

港交所董事會相信，歐冠昇豐富的香港、中國內地、亞洲及國際經驗，以及對環球資本市場

的深厚認識，有助繼續提升香港交易所的競爭力和促進香港獨特金融市場的持續增長和發展。歐

冠昇具備金融領域專長，並擁有卓越的領導經驗、良好的地區及國際關係和國際視野，這些均是

遴選過程中的重要考慮因素。此外，港交所董事會相信歐冠昇的專長配合集團現有的技能將會相

得益彰，有利於港交所繼續推進「立足中國」、「連接全球」及「擁抱科技」這三大集團戰略。

（ｂｉ）

