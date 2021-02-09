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09/02/2021 18:52

《本港樓市》九倉財團以７２﹒５億奪山頂文輝道住宅地，呎價新高

　　《經濟通通訊社９日專訊》地政總署公布，山頂文輝道第９及１１號住宅地以７２﹒５億元
批予九倉（００００４）為首財團，每平方呎樓面地價約５００１０元，打破去年底毗鄰地皮
４６２７１元的紀錄，再創住宅官地呎價新高。
　　據悉，九倉夥拍有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋、華置（００１２７）前主席劉鑾雄的妻子
「甘比」陳凱韻、弟弟劉鑾鴻及一所海外註冊公司Ｂｏｓｗｅｌｌ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
Ｌｉｍｉｔｅｄ奪得該地皮。
　　該地皮於上周五（５日）截標，合共收到５份標書，入標財團包括長實（０１１１３）、新
地（０００１６）、恆地（０００１２）、嘉華國際（００１７３）及九倉。
　　該次地皮為文輝道項目「一拆二」後推出的第二幅用地，規模較上一幅為細，地皮面積約
５﹒４５萬平方呎，最高可建樓面面積約１４﹒５萬平方呎。根據賣地章程，發展商可申請契約
修訂，與將兩個地盤康樂設施及停車位等共用，協助兩幅地皮一同發展，有效降低建築成本，並
帶來協同效應。
　　綜合市場預測，地皮估值介乎約６３億至７５億元，每平方呎樓面地價約４﹒３５萬至
５﹒２萬元。（ｂｉ）

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