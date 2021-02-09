【企業盈喜】海納智能料去年綜合純利將按年增長逾６０％

《經濟通通訊社９日專訊》海納智能（０１６４５）公布，預期截至去年１２月底止全年，

公司擁有人應佔綜合純利及撇除上市開支影響後的純利將按年錄得逾６０％的增長，主要由於新

型冠狀病毒病爆發，市場對集團自去年２月起推出的一次性醫用口罩機器需求強勁。

去年集團已出售約２３０台一次性醫用口罩機器，為集團帶來重大收益貢獻。（ｙｗ）

