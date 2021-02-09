【企業盈警】前海健康料去年盈轉虧，錄綜合虧損不多於１００萬元

《經濟通通訊社９日專訊》前海健康（００９１１）公布，預期截至去年１２月底止全年，

將錄得股東應佔綜合虧損不多於１００萬元，相對２０１９年度則錄得股東應佔綜合溢利為

２６７０萬元。

公司指，新型冠狀病毒大流行的長期爆發致經濟收縮，導致集團業務放緩。期內，庫存周轉

期長，導致庫存撥備增加、應收貿易賬款之預期信貸虧損撥備增加，以及由於集團暫停放債活動

而未有應收貸款之利息收入所致。（ｙｗ）

