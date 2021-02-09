【預算前瞻】澳洲會計師公會料本年度錄得３０８０億元財政赤字

《經濟通通訊社９日專訊》政府將於本月２４日發表新一份《財政預算案》，澳洲會計師公

會預計，在２０２０－２１財年本港將錄得約３０８０億元的財政赤字，並向港府建議實行一系

列短期財政預算措施，以支持企業和家庭應對經濟下行和新冠肺炎疫情帶來的長期影響。



＊倡推出第五輪防疫基金，進行稅制改革＊



公會建議，政府可考慮為低收入者及因疫情而失業的人士提供直接向八達通卡充值用於本地

消費的計劃。首次充值到個人八達通卡的金額為３０００元，之後可每月充值，為期六個月。另

外，建議考慮推出第五輪防疫抗疫基金，並進行稅制改革，以支援中小企及受疫情重創的行業，

例如餐飲、旅遊和酒店業。防疫抗疫基金提供的支援可考慮直接向僱員提供，並以僱主不裁員為

條件。



＊建議政府提供優惠稅率，考慮引入投資移民項目＊



另外，公會指，為增強香港醫療健康系統的彈性，建議政府提供優惠稅率等激勵措施，以吸

引和留住醫療健康或醫藥科技公司；向醫療健康和衛生設備開支引入超額稅務扣減；為線下醫療

健康機構轉型至新型服務模式提供支援。

公會亦建議考慮引入投資移民項目，專注於戰略行業的投資，例如創新科技以及環境的可持

續發展，政府還可考慮公布更多稅收優惠和補貼吸引人才來港，例如對員工行使股票期權獲取的

收益提供稅務優惠。（ｂｎ）

