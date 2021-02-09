【企業盈喜】方正控股料去年轉虧為盈，錄純利最少４０００萬元

《經濟通通訊社９日專訊》方正控股（００４１８）公布，預期截至２０２０年１２月３１

日止年度錄得不少於４０００萬元的公司擁有人應佔溢利，而２０１９年１２月３１日止年度則

錄得公司擁有人應佔虧損約２﹒３９億元。

期內轉虧為盈，主要由於截至２０２０年１２月３１日止年度並無錄得應收委託貸款的減值

虧損。（ｂｎ）

