【專訪】南洋商業銀行：疫情令銀行業務受影響，料下半年逐步復甦

《經濟通通訊社記者金雪凝９日報道》去年環球央行因應新型冠狀病毒肺炎疫情，宣布減息
、推出量化寬鬆政策等，以挽救下行的經濟。全球金融市場經歷動盪的一年，疫情至今仍未完全
消除，銀行業仍面對不少下行風險。南洋商業銀行副總裁梅月嫦接受《經濟通通訊社》專訪時表
示，疫情對各行各業都有甚大打擊，銀行業亦不例外，南商部分分行亦一度暫停營業，但隨著疫
苗開始接種及中美緊張關係趨緩和，相信下半年業務將逐步復甦。
＊股票業務受港股暢旺推動錄強勁增長，零售業務整體表現仍不錯＊
梅月嫦表示，去年首季疫情突然爆發，為考慮客戶及員工安全，該行暫停部分分行的營業，
最高峰時期有約２０％分行關閉，亦有縮短分行的營業時間，服務時間減少，導致收入略為減少
。另一方面，中港兩地關口封鎖，內地的高端客戶未能來港做生意和投資等，銀行在有關方面的
業務亦受到影響。不過，去年下半年本港股市暢旺，多隻大型新股來港上市，推動銀行的股票業
務有強勁增長。她認為，整體而言，南商的零售業務表現仍然不錯。
她又指，去年美國聯儲局減息，聯邦基金目標利率範圍降至零至０﹒２５厘水平，影響本港
銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）亦隨之大跌，令銀行淨息差受到較大打擊。她形容去年令銀行業界
措手不及，而今年在ＨＩＢＯＲ的低基礎上，銀行於資產和負債規模方面亦進行了大量工作，加
上投資環境熾熱，人民幣走勢強勁。
她預料，如果疫苗在今年內成功接種和應用，當本港與內地恢復正常通關，將會為銀行的跨
境業務帶來很大機遇，加上美國新政府上台，中美緊張關係將稍為緩和，有利全球經濟發展，相
信今年下半年銀行業務將逐步復甦。
＊已對受影響或有機會受影響的行業和客戶進行監控和排查＊
本港去年受疫情困擾，經濟陷入衰退，當中第二季經濟更按年下跌９％，儘管第三季略有改
善，但仍錄得３﹒５％的按年跌幅。政府預期，香港去年全年經濟將按年倒退６﹒１％。政府因
而亦推出多項支援措施以支持各行各業。梅月嫦指，該行去年亦有響應政府和金管局的一系列支
持措施，包括「預先批核還息不還本」計劃等，為受影響的企業客戶提供支持。
至於客戶的貸款情況，她指出，該行因應疫情及經濟情況，加強監控並對受影響或有機會受
影響的行業和客戶進行多次的排查，對於或會有危機的客戶，該行亦對此進行重組等。
＊客戶關係是傳統銀行一大優勢，無計劃裁員＊
人手方面，梅月嫦指，該行早前都無參與政府的「保就業」計劃，雖然面對虛擬銀行的競爭
，但相信客戶關係是傳統銀行的一大優勢，因此南商並無裁減人手的計劃。她又提到，銀行會視
乎客戶需求作特殊部署，集中於妥善運用資源，惟未必會增聘人手。她又透露，該行計劃推出遙
距開戶服務，雖然疫情影響令工作計劃有所延遲，但相信將能於今年下半年推出。
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