  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/02/2021 13:45

【專訪】南商：１月個人客戶人幣存款增長理想，積極拓展人幣業務

　　《經濟通通訊社記者金雪凝９日報道》近年人民幣持續強勢，不少銀行都擴展人民幣業務，
並推出人民幣及相關的產品和服務。今年初，多間銀行都紛紛推出人民幣定期存款優惠，積極吸
引人民幣存款資金。當中，南洋商業銀行上月推出７天人民幣定存優惠，敘造７天人民幣定存，
年利率為１０％。該行表示，今年繼續看好人民幣走勢，而客戶亦開始對人民幣理財產品產生興
趣，銀行因而積極拓展人民幣業務。
　
＊南商料今年人民幣或挑戰６﹒３兌一美元水平＊
　
　　南洋商業銀行副總裁梅月嫦接受《經濟通通訊社》專訪時表示，該行預期今年人民幣上升空
間或有所收窄，但其強勢仍會持續，估計年內人民幣匯價有機會挑戰６﹒３兌一美元的水平。
　　她解釋，內地經濟增長領先全球各國，估計今年經濟增長或達到８％，而內地亦將維持審慎
而穩定的貨幣政策，加上內地出口表現自去年下半年起恢復，今年亦預料將維持較高速的增長。
另一方面，市場預期美元中期繼續走弱，相關因素都將利好人民幣進一步升值。
　
＊１月份個人客戶人民幣存款較去年底有雙位數增長＊
　
　　梅月嫦指，自人民幣在去年中起持續升值，客戶開始對人民幣的理財產品感興趣，該行因而
亦持續推出相關產品和優惠，包括高息人民幣定存，年利率高達２﹒４厘。上月更推出定存優惠
，個人客戶以港元兌換資金開立，年期７天，年利率達１０厘。她表示，１月份銀行的人民幣存
款增長理想，個人客戶的人民幣存款較去年底錄得雙位數增長。
　　客戶開立人民幣戶口方面，她指出，持有人民幣存款或投資人民幣變得更為普遍，現時近
１００％的新客戶在開戶時，都會一併開立包含人民幣的外匯儲蓄帳戶。此外，該行去年的人民
幣「外匯掛勾投資」業務，亦較２０１９年增長超過一倍。
　
＊理財通有利銀行業務，南商正積極作準備＊
　
　　對於「跨境理財通」，她相信，理財通能提供多一個讓內地人民幣資金進出本港市場的渠道
，有望為銀行業務有來快速增長的機會，而理財通的南向和北向兩部分均以人民幣為基礎貨幣，
預期在一定程度上，將推動人民幣業務，開立人民幣帳戶的需求將因而增加，存款亦會有穩定增
長。
　　她又指，南商在內地設有子公司，具有內地經營的經驗，掌握到中港兩地客戶的需求，相信
將有一定優勢。南商現時正積極就理財通作準備，包括物色及引入合適的理財產品、建立安全閉
環式帳戶管理方案等，預期理財通推出亦將會為該行帶來商機。

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS09/02/2021
【FOCUS】BB出生大縮水　老齡社會亦有金
中國故事09/02/2021
【深圳樓瘋】政府首創參考價強調控　深圳二手放盤價變「404」
開市Good Morning09/02/2021
《開市Good Morning》熊麗萍：百勝中國有追落後條件
中國故事08/02/2021
《神州經脈》中美高級官員通電　反壟斷指南出爐　A場收升成交弱
剖析天下08/02/2021
【大國博弈】張少威:中美或仿1993年「APEC外交」破僵局
FOCUS08/02/2021
【FOCUS】1.9萬億美元障礙掃　民主黨內分歧漸顯
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Green Common OmniPork Strip 新肉絲

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得AQ多功能健康科技水體驗裝及$50 AQ現金券

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>