【專訪】南商：１月個人客戶人幣存款增長理想，積極拓展人幣業務

《經濟通通訊社記者金雪凝９日報道》近年人民幣持續強勢，不少銀行都擴展人民幣業務，

並推出人民幣及相關的產品和服務。今年初，多間銀行都紛紛推出人民幣定期存款優惠，積極吸

引人民幣存款資金。當中，南洋商業銀行上月推出７天人民幣定存優惠，敘造７天人民幣定存，

年利率為１０％。該行表示，今年繼續看好人民幣走勢，而客戶亦開始對人民幣理財產品產生興

趣，銀行因而積極拓展人民幣業務。



＊南商料今年人民幣或挑戰６﹒３兌一美元水平＊



南洋商業銀行副總裁梅月嫦接受《經濟通通訊社》專訪時表示，該行預期今年人民幣上升空

間或有所收窄，但其強勢仍會持續，估計年內人民幣匯價有機會挑戰６﹒３兌一美元的水平。

她解釋，內地經濟增長領先全球各國，估計今年經濟增長或達到８％，而內地亦將維持審慎

而穩定的貨幣政策，加上內地出口表現自去年下半年起恢復，今年亦預料將維持較高速的增長。

另一方面，市場預期美元中期繼續走弱，相關因素都將利好人民幣進一步升值。



＊１月份個人客戶人民幣存款較去年底有雙位數增長＊



梅月嫦指，自人民幣在去年中起持續升值，客戶開始對人民幣的理財產品感興趣，該行因而

亦持續推出相關產品和優惠，包括高息人民幣定存，年利率高達２﹒４厘。上月更推出定存優惠

，個人客戶以港元兌換資金開立，年期７天，年利率達１０厘。她表示，１月份銀行的人民幣存

款增長理想，個人客戶的人民幣存款較去年底錄得雙位數增長。

客戶開立人民幣戶口方面，她指出，持有人民幣存款或投資人民幣變得更為普遍，現時近

１００％的新客戶在開戶時，都會一併開立包含人民幣的外匯儲蓄帳戶。此外，該行去年的人民

幣「外匯掛勾投資」業務，亦較２０１９年增長超過一倍。



＊理財通有利銀行業務，南商正積極作準備＊



對於「跨境理財通」，她相信，理財通能提供多一個讓內地人民幣資金進出本港市場的渠道

，有望為銀行業務有來快速增長的機會，而理財通的南向和北向兩部分均以人民幣為基礎貨幣，

預期在一定程度上，將推動人民幣業務，開立人民幣帳戶的需求將因而增加，存款亦會有穩定增

長。

她又指，南商在內地設有子公司，具有內地經營的經驗，掌握到中港兩地客戶的需求，相信

將有一定優勢。南商現時正積極就理財通作準備，包括物色及引入合適的理財產品、建立安全閉

環式帳戶管理方案等，預期理財通推出亦將會為該行帶來商機。

