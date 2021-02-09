【企業盈警】ＭＢＶ　ＩＮＴＬ料去年將盈轉虧錄得淨虧損

《經濟通通訊社９日專訊》ＭＢＶ ＩＮＴＬ（０１９５７）發盈警，預期截至去年１２月

底，去年將盈轉虧，而２０１９年度的純利為１９６０萬令吉。

公司指，預期錄得虧損，主要由於期內銷售較２０１９年同期減少約３９％，以及上市費用

開支增加。（ｓｋ）

