【企業盈警】泰昇集團料去年虧損將收窄至約１﹒０７億元

《經濟通通訊社９日專訊》泰昇集團（００６８７）發盈警，預期截至去年１２月底止年度

虧損將收窄至約１﹒０７億元，而２０１９年度則錄得虧損約７﹒６７億元。

公司指，預期虧損大幅減少，主要由於去年度無再次產生２０１９年度錄得的一次性項目的

重大金額。（ｓｋ）

